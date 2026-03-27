新生活に向けて暮らしを整えたいけど、ものを捨てるのは苦手な人も多いのでは？ 暮らし系の本を多く手がける編集者の一田憲子さんも「じつは捨てたり片付けたりするのが苦手」なのだそう。そんな一田さんが実践する「捨てスタイル」について伺いました。

ため込んだ本の重みで、押し入れの底が抜けた

「かつては居間の押し入れの中に、読み終えた本をため込んでいました。よほどの重さになっていたのでしょうね。ある日、押し入れの中板が壊れて、本が全部落っこちたんです」と、笑いながら振り返る一田憲子さん。

【写真】帰宅後の「バッグの中身」はここに収納

もともと読書好きな上に、編集者という仕事柄、取材相手の著書を読んだり調べものをしたり、本は増え続ける一方でした。

しかし、その崩落をきっかけに、家の中から本棚をなくすことに。

「読みたい本は次々に出てくるから、取っておいた本をまた読むことなんて、私の場合は二度とない。そう気づいたんです。本は捨てられない、置いておかなくちゃいけないと、思い込んでいただけでした。本棚があるとまたためてしまいそうだから、本当に数冊の保存版が置ける場所だけ確保して、読んだらすぐに手放しています」（一田憲子さん、以下同）

同様に、何箱にもわたり保管されていた手紙や大量の取材ノートも、一度も読み返していないことに気づき、処分したそうです。

「取材ノートは20代でこの仕事に就いたときから、一冊も捨てずにとってありました。おそらく千冊以上のすごい数。どこになにが書いてあるのかなんて、もうまったくわかりません。全部並べたところを記念撮影してから、一気に捨てました」

手紙はもらった瞬間がうれしいし、本もノートも読み返してこそ、機能するもの。

「ためていても、あとが大変なだけ」という経験が、「捨てる勇気」を出すきっかけにつながったのです。

マメじゃなくても「家がすっきりする」コツ

一田さんが現在の家に住み始めて20年がたちました。それなのに、ものがあふれることなく、居間にも廊下にも余白をもたせ、花を絶やさず暮らしています。その秘訣を尋ねると――。

「私は片付けが得意ではないし、ルールを決めてそのとおりに守るのも苦手です。けれども、マメじゃないくせに、家の中がすっきりしていないのはイヤなんです」と語る一田さん。

「だから押し入れとか、見えない場所につっこんで、片付いた風に見せているんですよ。うちの母が口癖のように、いくら掃除をしても、掃除をしたように見えなければ意味がないと言っていました。それを聞いて育ったから、マメに片付けているかどうかより、『片付いて見えること』を工夫するようになったのかも」

好きなものこそ、勇気のある手放し方を

自分の暮らしのなかで、増え続けるものはなんなのか。それを把握して、手放し方を決めておくのも、工夫のひとつです。

「私の場合、どんどん増えていくのは器、洋服、そして本です。器が増えたら、家に人を招くときに『ご自由にお持ち帰りください』という箱を用意しておきます。洋服も、もらっていただいたり『古着deワクチン（※1）』に出すことも多いです。本も『チャリボン（※2）』というサービスを使っています」

「寄付」をするという意識が捨てる罪悪感をなくし、「捨てる勇気」をあと押ししてくれるのだそう。

取材でギャラリーや作家の元を訪ねた際に、憧れていた器をひとつ手に入れるのが、自分へのごほうびだったという一田さん。一時期は、食器棚の中が器でいっぱいでした。

「勇気を出して半分に減らしたら、食器棚に隙間ができて、出し入れがラクになったんです。ものが多いと大変なんだと、実感したできごとでした。心地いい暮らしを、ものがじゃまするようになったら、見直しどきです」

●「今の私に合っているか」が基準に

なにを手放せばいいかも、「自分の暮らしを見つめること」で、判断しています。

「たとえば器なら、以前はいろんな器を食卓に並べるのが好きでしたが、最近は夫も私もあまり量を食べなくなったので、ワンプレートに少しずつ盛りつけるのを楽しんでいます」

洋服も、どんなにかっこよくても、重いコートには手が伸びなくなったそう。

「気に入って買ったものを手放すのは惜しい気持ちもあるけれど、使っていないものには、それなりの理由があります。今の私の暮らしに合っているかどうかを大切にしたいです」

※1 不用になった衣類を寄付することで、世界の子どもたちにワクチンが贈られるサービス

※2 本の買取販売の「VALUE BOOKS」が行っている、寄付された本をNPO・NGO団体などの活動資金に換えて支援する取り組み