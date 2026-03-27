JRT四国放送

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石井町で今、樹齢70年を超えるしだれ桜が見頃を迎えています。

3月26日、佐々木さんが取材しました。

（佐々木気象予報士）
「石井町石井にある森本院にやってきました。立派な赤い鐘楼門ですね、ようやく日中は春物の上着が活躍する暖かさになりました」
「あっ、少し見えています。うわ～綺麗、一体どんな桜か期待が高まります。うわ～きれい！見事なしだれ桜、迫力がありますね」

森本院のしだれ桜は樹齢70年以上、地元では「天堂のしだれ桜」と呼ばれ、親しまれています。

（佐々木気象予報士）
「360度どこを見渡しても桜のピンク。風に揺れる花びらが春の訪れを喜んでいるようです」

（記念撮影）
「笑顔で！いい笑顔、その手がいい、うん」

26日は朝から多くの人が訪れ、桜の下で写真を撮るなどして楽しんでいました。

（初めて来た人）
「ここ来るの初めてで、こんなしだれ桜が咲いているなんて知らなくて、とっても感動しています」

（親子連れ）
「綺麗ですね、桜ってなんか（日本人にとったら）不思議と心のふるさとのような、季節の始まりそのものですからね」

（成人の撮影）
「せ～の、はいっ！かわいい～」

晴れ着姿に弾ける笑顔が眩しい彼女、2026年に成人を迎えた記念の一枚です。

（母）
「桜で撮ろうと思って、二十歳の記念撮影に来た。きれいに仕上げてもらって感無量です」

この日、結婚式を迎えた夫婦。

正装した愛犬も、ちょっぴり緊張気味です。

（佐々木気象予報士）
「どんな家庭にしていきたい？」

（フォトウエディングの2人）
「言っちゃってもう」

（フォトウエディングの2人）
「いや～笑顔の溢れる楽しい家庭にしていきたいと思う」

（フォトウエディングの2人）
「同じです ふふっ」

咲き誇る桜の下で、人生の大切なひとときが刻まれました。

（佐々木気象予報士）
「境内にはもう一本しだれ桜があります、それがこちら、入り口のしだれ桜よりも咲き始めるのが遅く、これから見頃を迎えるということです」

境内が春の色に染まる森本院・天堂のしだれ桜は、天候にもよりますが、今週末までは楽しめそうです。