石井町で「天堂のしだれ桜」見ごろ 春の絶景映えスポット【徳島】
石井町で今、樹齢70年を超えるしだれ桜が見頃を迎えています。
3月26日、佐々木さんが取材しました。
（佐々木気象予報士）
「石井町石井にある森本院にやってきました。立派な赤い鐘楼門ですね、ようやく日中は春物の上着が活躍する暖かさになりました」
「あっ、少し見えています。うわ～綺麗、一体どんな桜か期待が高まります。うわ～きれい！見事なしだれ桜、迫力がありますね」
（佐々木気象予報士）
「360度どこを見渡しても桜のピンク。風に揺れる花びらが春の訪れを喜んでいるようです」
（記念撮影）
「笑顔で！いい笑顔、その手がいい、うん」
26日は朝から多くの人が訪れ、桜の下で写真を撮るなどして楽しんでいました。
（初めて来た人）
「ここ来るの初めてで、こんなしだれ桜が咲いているなんて知らなくて、とっても感動しています」
（親子連れ）
「綺麗ですね、桜ってなんか（日本人にとったら）不思議と心のふるさとのような、季節の始まりそのものですからね」
（成人の撮影）
「せ～の、はいっ！かわいい～」
晴れ着姿に弾ける笑顔が眩しい彼女、2026年に成人を迎えた記念の一枚です。
（母）
「桜で撮ろうと思って、二十歳の記念撮影に来た。きれいに仕上げてもらって感無量です」
この日、結婚式を迎えた夫婦。
正装した愛犬も、ちょっぴり緊張気味です。
（佐々木気象予報士）
「どんな家庭にしていきたい？」
（フォトウエディングの2人）
「言っちゃってもう」
（フォトウエディングの2人）
「いや～笑顔の溢れる楽しい家庭にしていきたいと思う」
（フォトウエディングの2人）
「同じです ふふっ」
咲き誇る桜の下で、人生の大切なひとときが刻まれました。
（佐々木気象予報士）
「境内にはもう一本しだれ桜があります、それがこちら、入り口のしだれ桜よりも咲き始めるのが遅く、これから見頃を迎えるということです」
境内が春の色に染まる森本院・天堂のしだれ桜は、天候にもよりますが、今週末までは楽しめそうです。