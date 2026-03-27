石井町で今、樹齢70年を超えるしだれ桜が見頃を迎えています。



3月26日、佐々木さんが取材しました。



（佐々木気象予報士）

「石井町石井にある森本院にやってきました。立派な赤い鐘楼門ですね、ようやく日中は春物の上着が活躍する暖かさになりました」

「あっ、少し見えています。うわ～綺麗、一体どんな桜か期待が高まります。うわ～きれい！見事なしだれ桜、迫力がありますね」





森本院のしだれ桜は樹齢70年以上、地元では「天堂のしだれ桜」と呼ばれ、親しまれています。（佐々木気象予報士）「360度どこを見渡しても桜のピンク。風に揺れる花びらが春の訪れを喜んでいるようです」（記念撮影）「笑顔で！いい笑顔、その手がいい、うん」26日は朝から多くの人が訪れ、桜の下で写真を撮るなどして楽しんでいました。（初めて来た人）「ここ来るの初めてで、こんなしだれ桜が咲いているなんて知らなくて、とっても感動しています」（親子連れ）「綺麗ですね、桜ってなんか（日本人にとったら）不思議と心のふるさとのような、季節の始まりそのものですからね」（成人の撮影）「せ～の、はいっ！かわいい～」晴れ着姿に弾ける笑顔が眩しい彼女、2026年に成人を迎えた記念の一枚です。（母）「桜で撮ろうと思って、二十歳の記念撮影に来た。きれいに仕上げてもらって感無量です」この日、結婚式を迎えた夫婦。正装した愛犬も、ちょっぴり緊張気味です。（佐々木気象予報士）「どんな家庭にしていきたい？」（フォトウエディングの2人）「言っちゃってもう」（フォトウエディングの2人）「いや～笑顔の溢れる楽しい家庭にしていきたいと思う」（フォトウエディングの2人）「同じです ふふっ」咲き誇る桜の下で、人生の大切なひとときが刻まれました。（佐々木気象予報士）「境内にはもう一本しだれ桜があります、それがこちら、入り口のしだれ桜よりも咲き始めるのが遅く、これから見頃を迎えるということです」境内が春の色に染まる森本院・天堂のしだれ桜は、天候にもよりますが、今週末までは楽しめそうです。