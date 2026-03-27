【「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」新商品】 3月27日 公開

バンダイは、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」関連の新商品情報を3月27日に公開した。

今回は「DXギャバリオンドルネード」をはじめ、「DXギャバリオンライフル」、「DXギャバリオンセイバー（ダークver.）」、「DXギャバリオンドリル（ダークver.）」、「DXエモルギア ランダムボックス01/02/03/04」などのなりきり玩具が登場。

さらに、連動アイテム「DXエモルギア ギャバン・ライヤセット」やアクションフィギュア、ソフビなどもラインナップ。

DXギャバリオンドルネード

4月18日 発売予定

価格：6,600円

武器モード、ユニットモード、そしてロボモードと3モードで遊ぶことができる「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の新アイテム。

スピーカーが搭載されており武器モードでは攻撃音が楽しめる。またドラゴン型のメカにも変形、別売りの「DXギャバリオントリガー」スペースシップ形態とドッキングして巨大なUFO型スペースシップにすることも可能。

さらにロボに変形させて付属のリスペクトロン K.I.を装着させれば強力なロボ「コスモギャバリオン K.I.」が完成する。

DXギャバリオンライフル

5月16日 発売予定

価格：7,700円

変身武器モード、スペースシップモード、そしてロボモードと、3モードで遊ぶことができるデス・ギャバン専用アイテム。付属や別売りの電池型アイテム「エモルギア」をセットすることで様々な音声・発光が発動。また別売りのDXメカシリーズを装着することでさらに遊びを拡張することができる。

DXギャバリオンセイバー（ダークver.）

5月16日 発売予定

価格：3,850円

武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテム。付属のエモルギア(オンニキール 10Q（ダークver.）)をセットすると、主翼が展開。さらにエモルギアを回転させると、連動して剣先が伸びるギミックを搭載している。

別売りのDXギャバリオントリガーやDXギャバリオンライフルのスペースシップモードとドッキング可能で、そのままロボに変形させると、ロボ形態へのフォームチェンジを楽しめる。

DXギャバリオンドリル（ダークver.）

5月16日 発売予定

価格：3,850円

武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテム。付属のエモルギア(シリタインダー WK-2（ダークver.）)をセットして回転させるとドリルが前後に伸び、さらに本体を走行させるとドリルが回転するギミックを搭載してる。

別売りのDXギャバリオントリガーやDXギャバリオンライフルのスペースシップモードとドッキング可能で、そのままロボに変形させると、ロボ形態へのフォームチェンジを楽しめる。

DXエモルギア ランダムボックス01

4月18日 発売予定

価格：1個550円

【ラインナップ(全8種)】

・ゲキドーエモルギー（アナザーver.）

・ヒソオエモルギー（ネガver.）

・ロンリーヌエモルギー（アナザーver.）

・ハズーイエモルギー（アナザーver.）

・トキメッキエモルギー（ネガver.）

・ミッチターリエモルギー（ネガver.）

・超次元エモルギー ジャスピオン

・超次元エモルギー カブタック

※8種類の内、いずれか1種がランダムで入っています。

※商品の特性上、同じものが続けて出たり、全部が揃いにくい場合がありますので、ご了承ください。

DXエモルギア ランダムボックス02

4月18日 発売予定

価格：1個550円

【ラインナップ(全8種)】

・ヒソオエモルギー（アナザーver.）

・ゲキドーエモルギー（ネガver.）

・ダルーイエモルギー（アナザーver.）

・ヤーダエモルギー（アナザーver.）

・ハズーイエモルギー（ネガver.）

・マーイッカエモルギー（ネガver.）

・超次元エモルギー スピルバン

・超次元エモルギー ジバン

※8種類の内、いずれか1種がランダムで入っています。

※商品の特性上、同じものが続けて出たり、全部が揃いにくい場合がありますので、ご了承ください。

DXエモルギア ランダムボックス03

5月16日 発売予定

価格：1個550円

【ラインナップ(全8種)】

・カンキーエモルギー（アナザーver.）

・コウフンガーエモルギー

・シンペーダーエモルギー（アナザーver.）

・ドーシヨンエモルギー（アナザーver.）

・ヤーダエモルギー（ネガver.）

・アガールエモルギー（ネガver.）

・超次元エモルギー ブルースワット

・超次元エモルギー ロボタック

※8種類の内、いずれか1種がランダムで入っています。

※商品の特性上、同じものが続けて出たり、全部が揃いにくい場合がありますので、ご了承ください。

DXエモルギア ランダムボックス04

5月16日 発売予定

価格：1個550円

【ラインナップ(全8種)】

・キーグエモルギー（アナザーver.）

・カンキーエモルギー（ネガver.）

・ツマンナエモルギー

・マーイッカエモルギー（アナザーver.）

・フラットエモルギー（ネガver.）

・ドーシヨンエモルギー（ネガver.）

・超次元エモルギー ギャバン・ブシドー

・超次元エモルギー ウインスペクター ファイヤー

※8種類の内、いずれか1種がランダムで入っています。

※商品の特性上、同じものが続けて出たり、全部が揃いにくい場合がありますので、ご了承ください。

DXエモルギアセット07

4月18日 発売予定

価格：1,100円

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のセット第7弾。アガールエモルギー・ドーシヨンエモルギーは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジ。別売りのDXギャバリオントリガーに装着するとそれぞれ固有音声・発光が楽しめる。

DXエモルギア ギャバン・ライヤセット

4月18日 発売予定

価格：1,650円

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」にて登場する電池型アイテム「エモルギア」のギャバン・ライヤになりきれるスペシャルセット。ギャバン・ライヤが変身に使用するキーグエモルギーと、銀河連邦警察手帳1個が付属し、別売りの「DXギャバリオントリガー」に装着すると固有の変身音が発動、銀河連邦警察手帳は別売りの「DXギャバリオンブレード」にも装着して遊ぶことができる。

TOKUSATSU ACTION FIGURE デス・ギャバン

5月16日 発売予定

価格：4,840円

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」からデス・ギャバンの可動フィギュアが登場。全高約160mm、全身約30か所以上が可動し、武器パーツも2個付属する。

TOKUSATSU ACTION FIGURE ギャバン・ライヤ

4月18日 発売予定

価格：4,840円

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」からギャバン・ライヤの可動フィギュアが登場。全高約160mm、全身約30か所以上が可動し、武器パーツも2個付属する。

PROJECT R.E.D.ソフビシリーズ デス・ギャバン

3月28日 発売予定

価格：990円

PROJECT R.E.D.ソフビシリーズ ギャバン・ライヤ

4月18日 発売予定

価格：990円

プラデラNEO ギャバリオンセイバー＆ギャバリオンレーザーセット

4月18日 発売予定

価格：1,760円

プラデラNEO ギャバリオンドリル＆ギャバリオンクレーンセット

5月16日 発売予定

価格：1,760円

(C)テレビ朝日・東映AG・東映