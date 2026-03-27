たーっぷり入っておしゃれ！【ZARA】大人コーデと相性抜群♡「洗練バッグ」

荷物が多い日でも、おしゃれは妥協したくない。そんな大人世代には、収納力とデザイン性を兼ね備えた大きめバッグがおすすめです。今回は、上品な大人コーデに馴染む、スタイリッシュなデザインのバッグを【ZARA（ザラ）】から厳選しました。

上品ながらかっちりしすぎない絶妙バランス

【ZARA】「MAXIショッパーバッグ ディテール入りハンドル」\5,290（税込・セール価格）

ほどよいツヤ感と柔らかそうな質感が特徴のバッグ。クラシカルな濃いめブラウンが上品な印象です。36 × 36 × 17cmとA4が入る大きめサイズで、荷物が多い日にぴったり。きれいめコーデにも馴染むデザインなので、通勤用バッグとしても重宝しそうです。

存在感のあるフォルムでコーデの主役に

【ZARA】「マキシショッパーかごバッグ」\7,990（税込）

立体感のあるフォルムが目を引くバッグ。シンプルなコーデに合わせるだけで、印象的な着こなしに仕上がりそうです。カバッと大きく開く開口部ながら、見せたくない物は巾着タイプのインナーバッグに入れることができ、防犯面で安心感あり。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M