個性的なカットスタイルのワンコ2匹が、公園をお散歩していたら…？ワンコたちの可愛くて面白い姿と、その姿を見た人々の反応が話題に。投稿は記事執筆時点で31万回再生を突破し、「吹き出した」「みんなを笑顔にする」といった声が寄せられています。

【動画：アニメキャラのような犬たちを『公園で散歩させた』結果→目撃した人々が…思わず笑顔になる光景】

個性的なカットスタイルのワンコたち

YouTubeチャンネル「meiとゆずぽん」に投稿されたのは、トイプードルの「ぽん太」君と「ゆず」君がお散歩に行った時の様子です。

2匹はお顔と胴体の被毛はボリューミーで、手足はほっそりという個性的なカットスタイルのため、まるでアニメに出てくる犬のような見た目なのだとか。ぽん太くんは毛が茶色いこともあって、骨付きチキンに見える瞬間もあるそう。

そんな2匹が公園をお散歩していたら、ユニークな姿を見た人々はどのような反応をするのでしょう…？

お散歩中の姿を見た人々の反応

公園に到着すると、ぽん太君とゆず君は軽やかな足取りでトコトコと歩き出したそう。そして大型犬と小型犬を連れている女性二人組の前を通ったところ、お二人は「アッハッハ」「めっちゃ可愛い」と大爆笑！

するとゆず君は立ち止まって、お二人を睨みつけながら「なに笑ろてるんや！」とばかりに唸ったとか。見た目を笑われて怒るところも面白くて、ますます笑いが込み上げます。

女性たちも「笑ったらアカンな。ごめんな」と謝りながらも、笑いをこらえきれない様子だったとか。

大型犬もびっくり！？

ゆず君は謝罪の言葉を聞いて満足したのか、「ご挨拶しておくか」とばかりに女性が連れている大型犬に近づこうとしたそう。その瞬間に、大型犬は吠えながらぴょんっとジャンプ！どうやら大型犬もゆず君の独特な姿を見て、「なんやお前！？変な形…！」と衝撃を受けているようです。

そんな大型犬や女性たちのナイスリアクションに、飼い主さんも思わず笑ってしまったとのこと。これからもぽん太君とゆず君は、行く先々で人々を笑顔にしてくれることでしょう。

この投稿には「可愛いと面白いが共存してるw」「道で会いたい…そして笑いたい」「５度見くらいする自信あるｗ」「まるで幼稚園児が描いた絵のようなワンコだ」「犬にさえ吠えられてるの笑う」といったコメントが寄せられています。

ぽん太君＆ゆず君の愛嬌たっぷりの姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「meiとゆずぽん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「meiとゆずぽん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。