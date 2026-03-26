乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。3月19日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、グループからの卒業を発表した3期生・梅澤美波への思いを語りました。

乃木坂46の賀喜遥香

＜リスナーからのメッセージ＞「先日、乃木坂46のキャプテンである梅澤美波さんが、グループからの卒業を発表されましたね。今は寂しい気持ちが大きいですが、最新シングルで遥香先生は梅澤さんの隣でパフォーマンスをすると思うので、それを見られるのがすごく楽しみです。素敵なシングル期間になりますように！」（福島県 21歳）

賀喜：先日、梅澤美波さんが卒業発表されました。美波さんは乃木坂46のキャプテンを務められていますが、4月8日（水）にリリースする41枚目シングルの「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が最後になります。そして、本当の最後の活動は、5月19日（火）〜21日（木）に東京ドームでおこなわれる「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」で、3日間の最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催するので、それが最後かなって。だから、あと2ヵ月ですね、一緒にいられるのは。でも今は、美波さんが卒業される感覚が全然なくて。私が加入して3代目キャプテンに美波さんが就任されたときも見ていたし、副キャプテンになられたのも見てきて、当たり前にいる毎日がこれから先も続いていくんだろうな、みたいなことを想像してしまっていたから、実感が全然湧いていなくて……。

乃木坂46の賀喜遥香

3期生さん、特に美波さんですけど「4期生は3期生と同志だから。いろんなものを一緒に見てきたし、一緒に乗り越えてくれたから、同志・仲間だ」ってずっと言ってくださっていて。でも、私たちは3期生さんに憧れて乃木坂46に入っているわけですよ。そんな大尊敬している先輩方にそう言っていただけることが、本当に頑張るモチベーションというか、「先輩方が大好きだから頑張ろう！」みたいな気持ちもたくさんあって頑張ってこれたから、美波さんがご卒業されることは本当に寂しいですし、“想像できない”っていうのが本音なんですよね。いることが当たり前すぎて。だけど、卒業を決断されたということは、これからの未来を私たちに託していただいたというか、「大丈夫だな」って思ったから、美波さんは自分の道を進もうって決められたと思うので。だって、今まで美波さんは、何よりもグループのことを第一に考えて活動してくださっていて、私から見ても「自分のことをもっと大事にしていいのに」って思うくらい、誰よりもグループ愛があって、グループのことを一番に考えて、ずっと活動してくださっていたように私は見えていて。だから、これから先も美波さんが“幸せだな”って思う人生を歩んでほしいし、「乃木坂46が好きだな」って思ってもらえるグループをずっとつないでいきたいって思うので、いっぱい思い出を作りたいし、卒業コンサートでは「4期生かっこいいな！ 4期生に任せたい！」って思っていただける姿を見せられるライブができるように、私たちも頑張りたいと思います！

乃木坂46の賀喜遥香

――ここで、「空扉」（乃木坂46）をオンエア♪賀喜：お届けしているのは乃木坂46で「空扉」です。この曲は、美波さんがセンターを務めていて大好きな曲です！ 今聴いても本当にいい曲だなって思いますし、今の美波さんを表しているような気もして。ずっと乃木坂46にいてくださったけど、どこかのタイミングで次の世界に行く扉を見つけて、今そこに向かって踏み出している最中なんだろうなと思って。だから、私たちは背中を押すというか、笑顔で……といっても、卒業コンサートではどうせ泣くんですけど（笑）。美波さんのかっこいい背中を笑顔で送り出せるように頑張りたいなと思います。感謝もいっぱいあるし、伝えたいことがありすぎるんですけど、全部抱えてコンサートに挑もうと思いますので、皆さんぜひ（会場に）来ていただいたり、配信で観ていただけたらうれしいなと思います。残り2ヵ月、大切に過ごします！



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624