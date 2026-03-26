HANA（ハナ）が3月25日に出演した『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）のソロオフショットが公開され、話題を集めている。

【写真】それぞれの個性爆発！HANAの『週刊ナイナイミュージック』衣装ショット①②【写真】番組ショット①②

■HANAがルーズなパンツルックで降臨！

HANAはこの日、下半身にボリュームを持たせたルーズなパンツルック衣装で揃えて登場。ビーニーを被ったNAOKO（ナオコ）はドアップで、大きな瞳がこぼれ落ちそうだ。JISOO（ジス）は銀髪ボブでアンニュイに佇み、MAHINA（マヒナ）はポニーテールヘアでクールにピース。MOMOKA（モモカ）は水色が爽やかなトップスを着用し、舌をペロリと出す。

YURI（ユリ）は右手を顎に添えておすましポーズを見せ、CHIKA（チカ）は赤毛をくるくるに巻いて自撮り。そしてKOHARU（コハル）はまるで猫耳のような二つのお団子ヘアで、爪を立てて猫のようなポーズを取ってみせた。

SNSでは「HANAのスタイリストさん天才しかいない」「NAOKOちゃんの大きいおめめに吸い込まれそう」「ももかの舌ぺろは世界を救う」「チカちゃんくるくる髪似合いすぎ」「まひの髪型かわいい」「ユリ様のオーラすごい」「お団子コハル黒猫みたい」「ジスオンニ日に日に透明感が増してる」など、様々な反響が起こっている。

■HANAが出演『週刊ナイナイミュージック』最終回の番組ショット