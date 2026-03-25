おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

既存のルールや「まっとうな大人とはこうあるべき」といった 既成概念に対して違和感 が高まってくるのがこの春以降の星回り。

今までなんの疑問も持たずにきただけに、自分が「ふつう」から逸脱しているような心もとなさもあるでしょうか。

でも、それに気づけたおとめ座こそが2026年春以降の数年間は「強い」のだろうと思います。

我慢や理不尽を強いる「当たり前」に反旗を翻して……と、そこまで勇ましくならなくても大丈夫ですが、 おかしいことにはおかしいと言い、改善のアイデアを出していきましょう 。

人によっては急に制度が変わって「私たちが信じてきたものって！？！？！？」と戸惑うこともあるかもしれませんが、それも“当たり前”の問題点を浮き彫りにしてくれるでしょう。

7月以降は、静かな内省の時期がスタート。

実は、2027年末以降、おとめ座の人には 「12年に一度の幸運期」 が巡ってくることになっているのですが、そのための準備期間がスタートするのです。

って、「さすがに先のことすぎるよ！」と思われたでしょうか。準備期間のあいだ、過去のことばかりが気になったり、 「隠れた努力」 を積んだりと、ちょっと静かな時期が続きます。

一見、後ろ向きに見える行動のなかにも、大事な意味があります。

【キャリア・仕事運】

柔軟に、自由に、新しい挑戦を 。

ここまで築いてきたキャリアにこだわらず、 新たな挑戦 に打って出る人が多そうです。

今まで信念を持ってフルコミットしてきたものを手放すのは、勇気がいること。それでも、「違うやり方もアリじゃない？」と、 新たな試行錯誤 をせずにはいられない心境になるのですね。

旧態依然とした組織を抜けて転職をはかる人は多いでしょうし、 「新時代のキャリア」 をみずから打ち出していく人も多そうです。

AIの台頭、リモートワークの定着、正社員にとらわれないワークスタイルの多様化と、キャリアをめぐる動きがどんどん自由になっていく現代。その最先端の担い手となる人は、多いのだろうと思います。

「今まで通り」にこだわりすぎると逆に「時代の変化に振り回される」ような状況に陥りやすいので、 持ち前の柔軟性 をしっかり発揮して。

【対人関係・人間関係運】

深いつながりを持つときは、境界線を意識する 。

対人関係はかなり濃厚。

強い絆と信頼関係を追い求める時期 であり、さらに7月以降は直感力が高まるがゆえに、無意識のうちに人の心を深読みしたり、自他の境界線を超えて人のために尽くそうとしたりと、理屈ではどうにもならない深いつながりを実感するでしょう。

ただ、自他の境界線については、 「敢えて丁寧に引く」「少し立ち止まって確認する」 ことをマイルールとしておくといいのかなと思います。

これは一般論ですが、境界線が見えないと、うっかり踏み越えてしまうこともあります。そして、ならず者に踏み込まれてしまうことも起こりやすくなるからです。

あなたは自他をごちゃ混ぜにするような人ではありませんが、こういう時期だからこそじっくり向き合っておけると、 本物の信頼関係 を築きやすくなるはずです。

【健康運】

物事を深く掘り下げたり、人の心に思いを馳せたりすることが増えますが、悲観的な発想が強くなりすぎるとメンタルに負荷がかかります。

特に7月以降は、何かと ストレスを溜め込みやすい傾向 が出てくるでしょう。

真剣に考えること、人に優しくあろうとするのは素敵なこと。でも、「考えてもどうにもならないことは、いったん保留にする」などと 過度に抱え込まない意識 を持つことが自分を救います。

何もせずボーッとしたり、散歩で気晴らしをしたりと 「心を健やかにするアクションリスト」 を作っておくのもいいのかなと思います。

【金運】

他者と共有する資産やお金に関して 「理想と現実のギャップ」 を埋めていくことになりそう。

既婚カップルや実家にお金を入れている人であれば家計の割合が変化したり、稼ぎ手が代わったりするかもしれません。未婚カップルも、デート代や生活費の折半といったものが曖昧だと関係にヒビが入ることもあります。

関係性を大事にしたいという気持ちがあるならば、敢えて 現実的なお金の話 をしましょう。

あなたを大切にしたいと思っている相手なら、真剣に応じてくれるはずです。

【恋愛運】

いわゆる“曖昧な関係”や、表面上だけの付き合いになってしまった関係はそろそろ「精算」に向かう見通し。

「いないよりはマシ」などと思う気持ちがあったとしても、継続するのはじわじわと自分の心を蝕んでいくはず。

この時期のあなたの心は 「深いつながり」 を求めます。 過去よりも未来に、心を向けていきましょう 。

なお、共感力が高まるあまり、境界線が曖昧になりやすい点は注意が必要。

相手をコントロールしないし、させもしない 。Noと言うべきところは言い、相手のNoも尊重する。そんなところを意識して、自分と大切な人を守りましょうね。

【4月の運勢】

月の上旬は人間関係が「アツい」とき。

敢えて衝突を恐れることなくぶつかっていきたいときです。とはいえ積極的にケンカを売りに行く必要などまったくないのですが、この時期の熱意にはちゃんと筋が通っているのです。

対話や議論も建設的に行うことができるでしょう。 「敢えて言う」 ことを大切にして。

それでこそ、月の中旬以降は人間関係がいっそう深いものになっていきます。踏み込んだ会話もできるようになるでしょう。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ブラック 。

開運につながるアクションは、 本音でぶつかってみる こと。

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