AIが自己判断で「核兵器を容赦なくぶっ放す」ヤバすぎる時代へ…米国のイラン攻撃で「軍事AIのリスク」判明

軍事AIの分野で圧倒的な力を持つのが、米国であることは論をまたない。生成AIの専門家で、Uravation代表の佐藤傑氏が言う。

「強力なAIモデルは現在、ほとんどが米国企業に集中しています。中国やロシアでもAIは使われていますが、経済制裁で最先端の半導体を使うことが難しくなっているため、最先端のAIモデルを大量に運用するには制約があると言われています。軍事AI分野での米国優位はさらに強まる可能性があります」

【前編記事】『「戦争ＡＩは約束された勝利の剣」通信妨害、作戦提案も朝飯前…イランを一瞬で壊滅させた脅威の実力』よりつづく。

誤判定で民間人が爆撃されるリスクも

軍事AIの使用には大きなリスクもある。それが、AIは間違いを犯すことがあり、その倫理的な責任をどう取るのかという問題だ。軍事ジャーナリストの村上和巳氏がそのリスクを指摘する。

「イスラエルによるガザ攻撃には『ラベンダー』というAIシステムが投入されたといいます。イスラエルはガザ地区を支配する武装組織ハマスに関する膨大なデータを保有しており、これをAIで分析することで『この時間にこの場所で活動しているならハマスの戦闘員である』といった予測に活用してきた。この的中率は90％に達すると報じられていますが、ここで大きな倫理的な問題が浮上しました。

的中率が9割であるということは、残りの1割は誤判定であることを意味します。ハマスの戦闘員と判定されて爆撃されたケースでも、単なる民間人が被害に遭うこともある。AIの攻撃対象が人間となった場合、その精度と倫理のバランスが問題にならざるを得ないのです」

いずれAIが人間の関与なしに自律的に判断し、攻撃を加える兵器が登場することも想像に難くない。元自衛隊空将で、中曽根平和研究所の長島純氏はこう危惧する。

「AIを搭載した安価なドローンが人間を敵と識別して攻撃をする、いわゆる『致死性自律兵器システム』の問題があります。もし兵士と民間人を適切に区別できなければ、無差別攻撃につながる恐れがある。また、AIが不完全なデータから導き出した誤った判断に基づいて攻撃を加えるケースも考えられます。この場合、意図しない形で戦闘がエスカレートする危険があります」

「AIに倫理的な抑制などない」

実際、AIモデルを使用して戦争における意思決定をシミュレーションすると、AIは核兵器の使用を選択したという。この研究を行ったキングス・カレッジ・ロンドン教授のケネス・ペイン氏が言う。

「核兵器を保有する仮想国家同士の戦争を21回シミュレーションした結果、実に20回のシナリオで核兵器が使用されました。さらに特徴的だったのは、AIが敗北や譲歩を選択することがほとんどなく、劣勢の状態でもエスカレーションによって状況を打開しようとする傾向が見られた点です。AIは、人間社会に存在する『核兵器は特別に危険で、できるかぎり使ってはならない』という倫理的な抑制を十分に学習していない可能性があると思います」

こうしたリスクがあっても、イランでの「成果」を見れば戦争AIのさらなる進化は不可避だろう。拓殖大学海外事情研究所所長の佐藤丙午氏が悲観的な先行きを見通す。

「米国は相手国の要人を短時間で排除することが可能になりました。イランではハメネイ師の後継に次男のモジタバ師が選出されましたが、イスラエルが反発している以上、再び排除される可能性もあります。するとイランとしては、一刻も早く核兵器を手に入れて、指導者が殺害されたら自動的に核で反撃するという抑止戦略が合理的になります。同様の動きが他国にも広がれば、再び世界が核保有を競う時代が訪れます」

米国のイラン攻撃は、新しい戦争の時代の幕を開けた。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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