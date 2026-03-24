医師の“リアルなモテ期”を告白「30代前半まではジャスティン・ビーバークラスかも」30代後半からは別の能力が必須に
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医師でYouTuberのひかつ先生が自身のYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で、「【暴露】医者がモテると言われる「最強の理由」とは？～現場の答え～」と題した動画を公開。「医者はモテるのか」というテーマに対し、現場のリアルな視点から持論を展開した。
動画は「医者ってめちゃくちゃモテるんじゃないかなって思うんですけど」という質問からスタート。ひかつ先生は、医師という職業が一般的に「モテる職業ではある」と認めつつも、「その職業の人が自動的にモテるわけではない」と釘を刺す。
ひかつ先生は、医師がモテるとされる理由として、経済的安定性、希少性（人口の約0.3%）、専門家としての権威性の3点を挙げる。これらの要素から婚活市場では有利に働くことがあると分析した。
しかし、本題である「現場はどうなのか」という点については、年齢で大きく状況が変わると語る。特に「研修医から30代前半まで」は、「正直言うと、かなりモテる」と断言。将来性や若さから「青田買い」の対象となりやすく、冗談めかしながら「ジャスティン・ビーバークラスかもしれない」と表現した。
一方で、30代後半からは「分岐点」だと指摘。単純に「おじさん」になるため、年下の女性との会話が合わなくなるなど、状況が一変するという。この年代でモテるためには、清潔感や体型維持、コミュニケーション能力、そして「大人の余裕」といった個人の魅力が不可欠だと力説した。
最後にひかつ先生は、医師という職業は「モテるポテンシャルは高い」としながらも、長期的に見れば「肩書きだけでは通用しない」とコメント。「最終的には人間力です」と締めくくり、職業を問わない普遍的な結論を提示した。
動画は「医者ってめちゃくちゃモテるんじゃないかなって思うんですけど」という質問からスタート。ひかつ先生は、医師という職業が一般的に「モテる職業ではある」と認めつつも、「その職業の人が自動的にモテるわけではない」と釘を刺す。
ひかつ先生は、医師がモテるとされる理由として、経済的安定性、希少性（人口の約0.3%）、専門家としての権威性の3点を挙げる。これらの要素から婚活市場では有利に働くことがあると分析した。
しかし、本題である「現場はどうなのか」という点については、年齢で大きく状況が変わると語る。特に「研修医から30代前半まで」は、「正直言うと、かなりモテる」と断言。将来性や若さから「青田買い」の対象となりやすく、冗談めかしながら「ジャスティン・ビーバークラスかもしれない」と表現した。
一方で、30代後半からは「分岐点」だと指摘。単純に「おじさん」になるため、年下の女性との会話が合わなくなるなど、状況が一変するという。この年代でモテるためには、清潔感や体型維持、コミュニケーション能力、そして「大人の余裕」といった個人の魅力が不可欠だと力説した。
最後にひかつ先生は、医師という職業は「モテるポテンシャルは高い」としながらも、長期的に見れば「肩書きだけでは通用しない」とコメント。「最終的には人間力です」と締めくくり、職業を問わない普遍的な結論を提示した。
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