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田端信太郎「暴落なんかじゃない」日経平均の急落を断言、中東リスクに直面する投資家へ「当面見物です」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ガチ暴落しないとトランプはTACOらない。発電所への攻撃警告でホルムズ海峡はどうなる！？」を公開した。日経平均株価の急落に対する冷静な見解と、緊迫する中東情勢が市場に与える影響について語っている。



動画冒頭、田端氏は日経平均の急落を受けて一部で「ブラックマンデー」と騒がれていることについて、「こんなもんブラックマンデーじゃねえだろ」と一蹴。「直近高値から13〜15%程度の下落であり、暴落なんかじゃない」と冷静な分析を提示した。さらに「下がったら買いと思っているスケベ勢」が多すぎると指摘し、安易な押し目買いに警鐘を鳴らした。



続いて話題は中東情勢へ。トランプ氏がイランに対し「48時間以内にホルムズ海峡を開けないと発電設備を爆撃する」と警告したことについて、田端氏は「お互いのチキンレースだよね」と指摘。仮に発電設備が攻撃された場合、イラン側が報復としてペルシャ湾岸の「海水を淡水化する処理施設」を標的にする可能性に言及し、「一般人の生活が困る」と事態が泥沼化するリスクを懸念した。一方で、日本がイランのアラグチ外相と対話のパイプを持ち、独自の外交を展開している点については、日本の存在感が上がってきていると評価した。



終盤、田端氏は相場の先行きについて、トランプ氏の強硬姿勢は相場が決定的に崩れない限り変わらないだろうと予測。緊迫する国際情勢と不安定な市場環境を踏まえ、「当面見物です」と述べ、無理に動かず静観するよう視聴者に提言して動画を締めくくった。