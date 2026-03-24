「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」OPテーマにREIRIE「愛讐」、EDテーマにBroken my toybox「TABOO」が決定！さらに、ドロ沼不倫復讐劇の幕開け寸前！見どころ満載の60秒予告映像と場面写真を公開！

テレ東では2026年4月1日(水)から、水ドラ25「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」(毎週水曜深夜1時～)を放送します。原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作をこの度実写連続ドラマ化します。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる３人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇が幕を開けます！

トリプル主演の“サレ妻”役に水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子が決定し、それぞれの妻の“シタ夫”役に二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)、落合モトキ、髙松アロハ(超特急)、そしてその不倫相手役に小西桜子、矢野ななか、青島心。ほか気になる青年役に増子敦貴(GENIC)といった個性豊かなキャストが出演します。

この度、本作を彩る楽曲情報を一挙解禁！オープニングテーマを飾るのはREIRIEが本作のために書き下ろした楽曲「愛讐」！イントロの重低音が物語の高揚感を引き立て、「パレードまで秒読み３…2…1」の歌詞が、復讐開始のカウントダウンとリンクさせるような、まさに本作にぴったりな臨場感溢れる楽曲となっております。そしてエンディングテーマに、Broken my toyboxが本作のために書き下ろした「TABOO」が決定！繰り返す「賽を振れ」というワードが印象的で、後戻りのできない復讐に向け立ち上がる主人公たちの力強さ、そしてその覚悟の裏側にある寂しさや切なさも感じるような楽曲が、本作の世界観をより一層盛り上げます！

オープニングテーマ：REIRIE 「愛讐」

■REIRIEコメント

この度REIRIE、初めてドラマOPテーマを担当させていただくことになりました！RIEは原作を読んだことがあるので、まず嬉しい！の気持ち、そしてドラマを盛り上げたい気合い十分です！私たちも主人公3人と共闘する気持ちで歌っています。4月1日からの毎週水曜日深夜1時は絶対リアタイ！ドラマを観てより一層引き込まれる楽曲になったと思います！ドラマと合わせて「愛讐」を楽しんでもらえたら嬉しいです！

■プロフィール

2023年に結成された黒宮れいと金子理江による2人組ユニット。バンダイナムコミュージックライブ内のレーベル・MoooD Recordsより、2026年1月28日(水)に1st EPをリリースし、メジャーデビューを果たした。2月からは全国ツアー「REIRIE Live Tour 2026 -Amethyst-」を開催中。全13都市を巡るREIRIE最大規模の全国ツアーとなる。

エンディングテーマ：Broken my toybox 「TABOO」

■Broken my toybox 藤井樹(Vo&Gt) コメント

この度、「TABOO」という楽曲を書き下ろさせていただきました。今回、原作を読ませていただき「愛そのものへの復讐」とその最中の「駆け引き」をテーマに制作させていただきました。「愛」とは形もなく脆い、非合理的でその癖、中毒性を強く持つ感情です。その「愛」に裏切られたもの、これから裏切るもの、これから裏切られるもの、誰が誰の愛を弄び、壊すのか。そのスリルを楽曲を通して是非味わって頂けたら幸いです。

■プロフィール

活動拠点を東京に置く、藤井樹(Vo&Gt)、高田健太郎(Gt)、郷間直人(Ba)による3人組ロックバンド。ジャンル「ブロークン」を掲げ、バンドサウンドのみにとらわれず、独自のポップやロックを追求する音楽集団。取り繕うことなく現実を伝えながらも救いを感じる歌詞の世界観と、並外れたハイトーンボイス、そして地道なライブ活動に裏付けされた説得力溢れるパフォーマンスで、全国にファンを拡大中。

復讐の幕開けは目前！

ドロ沼の60秒予告映像と場面写真を一足先に公開！

モラハラ夫のゲス不倫…。妻の不在時に、恍惚な表情で若い女と情事に耽る夫と、それを目撃してしまった妻。目も覆いたくなるようなショッキングなシーンが満載で、見どころたっぷりの予告映像を解禁！どん底に叩き落とされる妻たちが復讐を誓い、屈せずに立ち上がる強い覚悟の表情も見どころ。彼女たちは、一体どんな方法で復讐していくのか…⁉︎刺激的でアンモラルな予告映像は、各種ドラマ公式SNSにて公開！ぜひご覧ください！

©「サレタ側の復讐」製作委員会

©「サレタ側の復讐」製作委員会

©「サレタ側の復讐」製作委員会

≪第１話(4月1日放送)あらすじ≫

この結婚は地獄の始まりだった――。奈津子(水崎綾女)は、理想の夫・義隆(二階堂高嗣)との永遠の愛を誓ったはずだった…。しかし３年後、優しかった義隆はモラハラ夫へと変貌。そして、ある日奈津子は、自分の不在時に義隆が不倫相手の若い女を家にあげ、激しく求め合いながら行為をしている光景を目撃してしまう…。ショックを受けて家を飛びだした奈津子に、大学時代の親友・佳乃(篠田麻里子)から連絡が来る。呼び出され店へいくと、そこには大学の後輩・麗奈(矢吹奈子)も居た。そして佳乃は「夫の浮気って、許せる？」と問う―。サレ妻３人は“復讐同盟”を結成。鉄の掟で結ばれた３人は、それぞれの旦那に交換復讐していくことに――!?不倫復讐劇・新シリーズが、いま開幕――！

≪番組概要≫

【タイトル】ドラ25「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」【放送局・放送日時】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送2026年4月1日スタート 毎週水曜深夜1時～1時30分ＢＳテレ東／2026年4月7日スタート 毎週火曜深夜24時～24時30分【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★▶TVer：https://tver.jp/series/srbnoj3c2k▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/saretagawa/▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7【原作】『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』きら・雙葉葵(DPNブックス)【主演】水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子【共演】髙松アロハ(超特急)、増子敦貴(GENIC)、小西桜子、矢野ななか、青島心／落合モトキ、二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)【監督】白川士、頃安祐良、山下和徳【脚本】青塚美穂、国井桂、上野詩織、島田悠子【オープニングテーマ】REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)【エンディングテーマ】Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)【チーフプロデューサー】森田昇(テレビ東京)【プロデューサー】藤田絵里花(テレビ東京)、渡邊竜(松竹)、三好英明(松竹)【制作】テレビ東京 / 松竹【製作著作】「サレタ側の復讐」製作委員会【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/saretagawa/【公式SNS】X ・ Instagram ・ TikTok：@tx_saretagawa