ミセス大森元貴、新曲が日テレ『news zero』テーマソングに起用 櫻井翔「今からとても楽しみです」
Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）の書き下ろし新曲「催し」が、日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00／金曜 後11：30）のテーマソンに起用。来週30日から放送される。23日の同番組終盤で発表された。
【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿
番組でキャスターの櫻井翔は、「Mrs. GREEN APPLEとしての活動はもちろんですけれども、映画やドラマでもお芝居だったり、写真作品だったり、ジャンルを超えた表現の幅が本当に広いなという印象です」とコメント。「どんな楽曲を届けてくれるのか、今からとても楽しみです」と期待を寄せた。
なお、27日には、大森ソロ名義の楽曲「0.2mm」が主題歌に起用された映画『90メートル』が公開。また30日には、Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が主題歌に起用されたNHK連続テレビ小説『風、薫る』が放送開始となる。
【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿
番組でキャスターの櫻井翔は、「Mrs. GREEN APPLEとしての活動はもちろんですけれども、映画やドラマでもお芝居だったり、写真作品だったり、ジャンルを超えた表現の幅が本当に広いなという印象です」とコメント。「どんな楽曲を届けてくれるのか、今からとても楽しみです」と期待を寄せた。
なお、27日には、大森ソロ名義の楽曲「0.2mm」が主題歌に起用された映画『90メートル』が公開。また30日には、Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が主題歌に起用されたNHK連続テレビ小説『風、薫る』が放送開始となる。