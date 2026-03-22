冷蔵庫、洗濯機、テレビまで！ コンパクトなのに高スペックな“スぺパ家電”6選

家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、家電ライター・田中真紀子さん、芸能界イチ家電に詳しい女優・奈津子さんの3人が最先端の「スペパ家電」をご紹介。俳優の莉子さんのコメントとともにお届けします。

限られた生活空間の中でも豊かな暮らしを叶えてくれるコンパクト家電。「冷蔵庫や洗濯機といった大物家電は、設置スペースで悩むものが多かったですが、最近は壁にピタッと設置できたり、スリムながら大容量のものが増えています」（サリーさん）。

さらに移動できるテレビや軽量なのにパワフルな掃除機など、コンパクト化の波で、快適かつ効率的な生活を支える家電が続々デビュー。

パナソニック「レイアウトフリーテレビ TH-43LF2」

テレビがワイヤレス化！ 様々な場所に移動できる

ディスプレイ部とチューナー部が分離されているため、同じフロア内の好きな場所に自由に動かせるテレビ。「アンテナ線の制約から解放され、テレビの存在感を払拭。キャスター付きスタンドでスムーズに移動させることができ、部屋のレイアウトも自由に！」（田中さん）。43インチの大画面で、4Kの高画質映像を家中で楽しめる。2TBのハードディスク内蔵。 \209,880＊編集部調べ（パナソニック TEL. 0120-878-981）

Riko’s Comment「キャスター付きで移動も楽チン。テレビ台も不要で、部屋も広々。好きな場所でくつろぎながらテレビを見られるのは夢のよう」

シロカ「食器洗い乾燥機 SS-M171」

給水タンク内蔵で工事不要。少人数向け卓上据え置き型

本体上部の給水口から水を注いで使うタンク式。省スペースで、キッチンに限らず設置可。75°Cの高温と高圧の水流で360度あらゆる角度から洗い上げる洗浄技術で、しつこい油汚れもすっきりキレイに。「窓から洗浄中の様子が見られるのが楽しい。手で洗うよりも節水効果が高く、高温洗浄で99.9％除菌できるから衛生的。送風乾燥で省エネにも配慮されています」（サリーさん）。 \39,380（シロカ TEL. 0570-001-469）

日立「2in1トースターレンジ MRT-F100」

トースターと単機能レンジ、2台分がこれ1台に！

コンパクトなキッチンスペースにもすっきり。4つのパン専用モード搭載で、パンに合った火加減で、裏返しなしで美味しく焼き上げる。「火加減で選べるグリルモードが優秀。しっかり焼き目をつけたグリル料理もできるので、ハンバーグやグラタンもこんがり！」（奈津子さん）。レンジに設定すれば、1000〜200Wの選べる4段階出力で、あたためや解凍もお任せ。 \49,280＊編集部調べ（日立 TEL. 0120-3121-11）

SHARP「プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-8XS1」

小型なのにヒートポンプ乾燥で、衣類が傷みにくい

本体幅59.8×奥行き60cmのコンパクト設計。微細な水滴で衣類の傷みを抑えつつ汚れを吹き飛ばすマイクロ高圧洗浄と、省エネ性に優れたヒートポンプ乾燥を採用。「空間になじみやすい水平垂直デザインが美しい。洗濯容量8kgのコンパクトタイプにヒートポンプ乾燥を採用しているのは珍しく、低温風で衣類に優しいだけでなく、電気代の節約にも」（サリーさん）。 \284,000＊編集部調べ（シャープ TEL. 0120-078-178）

AQUA「2ドア冷凍冷蔵庫 『SIMPLE＋』シリーズ AQR-16A」

背面壁ピタで設置ができる。インテリアになじむカラー

トレンド感のあるくすみカラーを採用。単身・少人数世帯のためにデザインと機能性を追求したモデル。3段引き出しタイプの大容量冷凍室が魅力。「背面側は壁にピッタリ付けて設置でき、耐熱トップテーブル採用で上にレンジなども置けます。またこのコンパクトクラスでは珍しいインバーターコンプレッサー搭載で、省エネ性に優れ、静音性能も高い！」（サリーさん）。 \71,500＊編集部調べ（アクア TEL. 0120-880-292）

Dyson「Dyson PencilVac Fluffycones TM」

ボディは直径わずか38mm！ 円錐形ブラシで毛絡み解消

コードレス掃除機史上最細を誇るボディに、新開発モーターとバッテリー、クリアビンを搭載。狭い場所にも自由にアクセスでき、LEDで微細なゴミを照らしながら吸い込む。「集めたゴミは空気圧縮されながらビンに溜まっていくので、掃除の達成感が高まります」（サリーさん）。革新的な円錐形ブラシが、髪の毛の絡みを防ぐ。 \84,920＊編集部調べ（ダイソン）

Riko’s Comment「ずっと気になっていた掃除機。軽くてスリムで持ちやすいし、ゴミの溜まり具合が一目瞭然。掃除の時間が楽しくなりそう！」

ナビゲーター

神原サリー

家電ライフスタイルプロデューサー。“企業の思いを生活者に伝え、生活者の願いを企業に伝える”をポリシーに、様々なメディアで活躍。家電を感動ベースで語り、家電が暮らしの中でどう役立つかという視点で紹介。

田中真紀子

家電ライター。白物と美容家電を中心に最新家電を多数所有し、毎日使用しながらそれぞれの特性や使用感を発信。雑誌、Webにて執筆するほか、テレビやラジオの出演も多数。近年はコンサルタントなど活躍の幅を広げる。

奈津子

芸能界イチ家電に詳しい女優。家電製品アドバイザー資格を保有し、250台以上の家電と4歳の息子と暮らす。TOKYO FM『SkyrocketCompany』に毎週火曜レギュラー出演中。インスタグラムは@natsuko_kaden

お試しした人

莉子

2002年12月4日生まれ、神奈川県出身。ドラマ『ブラックシンデレラ』（ABEMA）で初主演を務め、注目を集める。その後も『SHUT UP』（テレビ東京系）、『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）など話題作に出演。主演映画『違う惑星の変な恋人』で、第38回高崎映画祭で最優秀新進俳優賞を受賞。