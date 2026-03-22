90年代、抜群のスタイルと明るいキャラクターでドラマ、バラエティー、グラビアと活躍した井上晴美。現在は出身地である熊本に移住し、3人の子供たちと暮らしている。

【画像】16歳でアイドルデビュー→SMAPとバラエティ番組にレギュラー出演、グラビアアイドルとしても活動した井上晴美さんの今と昔を見る

16歳でデビューした直後には中谷美紀や菅野美穂らも輩出した伝説のアイドルグループ「桜っ子クラブさくら組」に所属していた。デビューのきっかけから、グループ時代のエピソード、さらに当時番組で共演したSMAPの話などを聞いた。（全3回の1回目）



井上晴美さん 筆者撮影

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水泳でインターハイに出場、というのはデマ

――井上さんは現在出身地である熊本にお住まいです。子供の時から芸能界に憧れはあったんですか。

井上晴美さん（以下、井上） 憧れはありました。最初は（松田）聖子ちゃん。あとはミポリン（中山美穂）も好きでした。普通があまり好きじゃなかったというか、できないと言われたことをやってみたいという変な子だったんです。だから親から「アイドルなんて、みんながなれるもんじゃない」と否定されると「でも、どうにかしてなれたりしない？」とむしろ思っちゃいました。

――アイドルへの憧れがある一方、水泳の実力もすごかったそうですね。高校時代にはインターハイに出場したとメディアに書かれています。

井上 水泳は体が弱かったので、子供の頃に始めて、小学校高学年で九州ジュニアオリンピックで優勝しました。ただ、それで尾ひれがついちゃったみたいで、実際はインターハイに出ていないんですよ（苦笑）。だって、高校の頃には芸能界に入っていて、定時制高校に通っていたから。

――インターハイ出場はデマなんですね。結構、いろいろなメディアがそのデマに引っかかってますね（苦笑）。芸能界を目指して、具体的に行動をし始めたのはいつぐらいですか？

井上 お姉ちゃんが私がアイドルを目指すのを応援してくれていて、小学校の頃には「デビュー」とかオーディション雑誌を見て「今度はどれに出してみる？」と相談しながらやっていました。オーディションを受けていると事務所からも声がかかるんです。モデル事務所から声をかけられたこともあったんですけど「私がなりたいのはモデルじゃなく、アイドルだしな」と断りました。

「桜っ子クラブさくら組」で念願のアイドルデビュー

――井上さんは事務所所属を機に上京します。ご両親からは「アイドルにはなれない」と言われていたわけですが、井上さんの芸能界入りにはどういう反応だったんですか。

井上 騙されてないかなというのだけ心配してました。当時は連絡も電話だったから、親としては事務所の人間が電話をしてきても「電話先のこの人は大丈夫な人かな？」とか心配になりますよね。だから親としても賭けですよね。

――井上さんは16歳でテレビ朝日のバラエティー番組「桜っ子クラブ」でアイドルグループ「桜っ子クラブさくら組」のメンバーとしてデビューします。

井上 森脇健児さんと「光GENJI」の内海光司くんが司会で、SMAPにTOKIOもいて。西武グループがスポンサーだから、西武園ゆうえんちで収録をしていたんですけど、楽屋がなくて、TOKIOが廊下で着替えていたのを覚えてます。

――井上さんは念願のアイドルになれたわけですが、最初にアイドルをやれると聞いた時はどんな思いだったんですか。

井上 嬉しかったです。やっと最初の一歩を踏み出せたなという感じでした。アイドルだったらソロがいいとか、グループがいいとか、そういうこだわりはなかったので。なんでもよかったんですよ、アイドルという肩書きであれば（笑）。

歌いたい、ステージに立ちたいというわけでもなく、人から「何をやってるの？」と聞かれて「アイドル！」と答えたかった。今考えれば、かわいいですよね。

――テレビに出たことで家族は安心したんじゃないですか。

井上 番組は関東ローカルだったから、しばらくは「東京で何をやってんだろう」と親は思っていたみたいです。「笑っていいとも！」とか全国放送の番組に出始めたら、仕事しているんだとやっと認められて。テレビに映らないと難しいです。田舎は特に。

番組のお客さんは全員、SMAPファンで…

――「桜っ子クラブさくら組」自体も井上さんがいて、持田真樹さん、中谷美紀さん、加藤紀子さん、菅野美穂さんも所属するなど、今振り返るとすごいアイドルグループです。どんな雰囲気だったんでしょうか。

井上 仲はよかったですよ。みんな事務所が違っていて、パッと仕事で集まって、番組が終わったらいなくなる。サークルじゃないけど、そんな感じです。例えば持田真樹ちゃんだと「『高校教師』のセリフを覚えなきゃ」と言って、速攻でいなくなって帰っちゃうし。別の仕事があるメンバーは収録に来なかったりするんです。

番組の内容自体も、実はよく覚えていなくて。番組の最後はSMAPの歌でいつも終わる感じだったような気がします。あとお客さんが全員、SMAPのファンだったことは覚えてます。

――えっ、そうなんですか。

井上 だから私たち「桜っ子クラブさくら組」はちょっと肩身が狭い（苦笑）。だってSMAPのファンにとっては女性アイドルが自分の好きなアイドルに近づいたらモヤモヤするじゃないですか。なので、なるべくSMAPとは番組中は目を合わせないようにしてました。SMAP自身は当時人気があったから、メンバーそれぞれ車で移動なんだけど、私たちは電車移動でした。

「女優さんになるのが一番かな」と…

――「桜っ子クラブさくら組」で「ミュージックステーション」にも出演していますよね。

井上 一回だけ。「DO-して」という曲が、「クレヨンしんちゃん」のエンディングテーマだったので。でも感動しましたね。テレ朝の番組でよかったと思いました。サザン（オールスターズ）とも共演しました。サザンの後ろに私たちが座って、みんな「私たち、ここにいるの奇跡じゃない？」ってなってましたね（笑）。

――「桜っ子クラブさくら組」自体は1994年に解散します。井上さんは芸能界入りのきっかけであったアイドルにはなれたわけですが、アイドルを辞めた後のモチベーションはどうしていたんですか。

井上 「桜っ子クラブさくら組」をやっている中で、ずっとアイドルではいれないなというのは理解していました。芸能界で息長くやっていくのだったら、女優さんになるのが一番かなとは思っていました。

――芸能界自体は続けたいと思っていたんですね。

井上 そうですね。楽しかったので。そもそも私、小さい頃から人と同じことをするのが、どうしても好きじゃなくて。先がわかっちゃうとつまらない。だから芸能界は合っていたと思います。

〈スキンヘッドとヌードのグラビアが話題に、胸には1億円の保険をかけられて「私って商品なんだな」井上晴美（51）の波乱万丈人生《現在は熊本で自給自足生活》〉へ続く

（徳重 龍徳）