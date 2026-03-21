SUPER BEAVERが、全国ホール＆アリーナツアー『SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 ～ ラクダの人生、ゴーゴーゴー ～』を7月より開催する。

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本情報は、本日3月21日に大阪城ホールにてツアーファイナルを迎えた『SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダ TOUR 2026 ～ラクダトゥインクルー～」』の終演後にサプライズ発表されたもの。

本ツアーでは、7月7日の広島文化学園HBGホール公演を皮切りに、12都市12公演のホールツアーを開催。さらに、2027年1月16日のKアリーナ横浜公演からは、6都市12公演のアリーナツアーを開催する。本ツアーはなかなか行くことのできなかった初の会場も含んでおり、アリーナツアーに関しても熊本や和歌山、新潟や三重など初めて立つステージが多いツアーとなっている。

さらに、6月24日リリースのフルアルバム『人生』の初回生産限定盤、通常盤（初回仕様）、ファンクラブ盤（完全生産限定盤）には、本ツアーのアルバム購入者限定チケット申込シリアルナンバーが封入されることも決定。受付期間は6月23日10時から6月30日23時59分までとなる。

本日より、ホールツアーチケットのSUPER BEAVER『友の会』先行が受付スタート。詳細は公式サイトやチケット販売ページにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）