つばさ男子プロダクション発9人組ボーイズグループ SHYが5月13日にリリースする2ndシングルより、表題曲「ウワサのシャイガール」のMVが公開された。

（関連：【映像あり】SHY、学校が舞台の「ウワサのシャイガール」MV）

本作のMVは、メンバー全員が体操着に身をまとい、学校を舞台に撮影。デビューシングル「ごめんなSHY」に続き、今作も学校を舞台とした物語が展開される。“シャイガール”の視点で描かれた世界観の中で、現役中高生であるメンバーたちの等身大で瑞々しい表情が映し出されている点が見どころだ。

MV撮影時オフショット

また本日、シングルCD『ウワサのシャイガール』のジャケット写真もあわせて公開された。新アーティスト写真でも着用している、パステルカラーのオーバーオール姿が目を引くデザインとなっている。

初回盤は、MVのラストシーンに登場する印象的なセットの中で、振付の決めポーズを収めたメモリアルな1枚に。一方の通常盤は、色彩豊かなグラフィティを背にメンバーの個性が際立つ仕上がりとなっている。

【SHY メンバーコメント】

・新井 椋清 （メンバーカラー：シャイオレンジ）

みなさんこんにちは！！新井椋清です。「ウワサのシャイガール」MVがついに公開されました！！撮影の中で、教室で飾り付けの準備をするシーンの撮影の時に、彪雅（河合彪雅）とペアになって二人で準備をしたんですけど、やっぱり彪雅が面白過ぎてすごく楽しく撮影ができました。是非注目して観てください！！

・安部 舜太 （メンバーカラー：シャイパープル）

今回のMVは結構エモい場面が多いと思っていて、中学校や高校を卒業しているみなさんは、場面場面で昔の自分の高校生活を思い出したりできるんじゃないかと！！思います！忘れちゃっていたこととかも思い出せるかも！！今、僕たちと同じように学校生活を送っているみなさんも、ぜひ観ながら一緒に楽しんでください！

・河合 彪雅 （メンバーカラー：シャイブルー）

ついに「うわさのシャイガール」のMVが公開されましたー！！僕的にMVで観てほしいポイントは、まず「SHYメンバー9人が同じ学校にいたら」っていう世界観を注目しながら観てほしいです！そして、僕が撮影して楽しかったところは、教室の中で、みんなで準備している時のメンバー同士のじゃれあいです！メンバーの可愛いところがたくさんみられると思います！みんなたくさん観てねー！！

・川原 雅斗 （メンバーカラー：シャイホワイト）

みなさん！「ウワサのシャイガール」MVはもう観てくれましたか！？僕が撮影で楽しかったポイントは、教室で飾り付けの準備をしているシーンです！！メンバーのみんなと話しながら作業している時間が、まるで本当にクラスで出し物を作っているみたいで、すごく楽しかったです！撮影なのに、自然と青春している気分になれたのも印象に残っています！そしてそして、ぜひみてほしいポイントは、屋上で外の空気を浴びるシーン！！今回のMVの中でも、自分がいちばん青春を感じたシーンなので、そこはぜひ注目して観てほしいです！

・生水 稜也 （メンバーカラー：シャイレッド）

MV公開されました！撮影させていただいた時は、前回の「ごめんなSHY」もMVに引き続き、今回も学校ということで、、ストーリー性のある撮影をさせていただいて、なんだかアニメの中に入った気分でした！日が暮れた時の学校は、ちょっと怖かったけど、すごく楽しかったです！すごく良いMVになっています！ぜひお楽しみください！

・仙波 七星 （メンバーカラー：シャイブラック）

MVとジャケ写公開！ありがとうございます！僕のジャケ写の好きなところをお伝えすると「ごめんなSHY」とはまた違った雰囲気で、オーバオール衣装がとても魅力的です。可愛さとかっこよさが存分に楽しめるようになっています！まず「ウワサのシャイガール」という文字にメンバーカラーが入っていてとてもキュートな感じでなっているところがポイントの一つです！個人的に好きなところがあり、メンバーそれぞれの手がそれぞれ特徴的なのでそこが好きな部分です！是非お楽しみに！

・松原 有輝 （メンバーカラー：シャイピンク）

今回のMVは僕たちSHYが文化祭的なイベントで出し物をすることが1つの軸になっています。そこで僕と雅斗（川原雅斗）は、よく文化祭で見る花の飾りを実際に手と口を動かしながらつくりました！それが楽しかったです！！また今回のMVも和気藹々とやらせていただいたので、メンバーみんなの普段、みられないようないろいろな表情がみられるMVになっています！そこが見どころです！僕たちもとにかく楽しみながらできたMVです！だからはずかしがりやのみんなにもきっと楽しんでもらえるはず！何回みてもいろんな発見があると思うからいっぱい観てねー！今回のMVも宝物です！！以上、松原有輝でした！

・峯 大凱 （メンバーカラー：シャイイエロー）

みなさんこんにちは、峯大凱です！ジャケ写もMVもついに公開！ジャケ写は今回も、すごく個性が溢れ出ていて、SHYらしいジャケ写だと思います！僕の好きなところは、かっこいいのと可愛いのと両方あって、ペイントみたいなデザインがすごく好きです！！ぜひみなさん、リリースした際には、手に取ってよく見てみてください！

・脇 龍真 （メンバーカラー：シャイグリーン）

今回のジャケット、前回の水色ベースの爽やかさとは真逆で、文化祭みたいなわちゃっとした楽しさを詰め込んだ感じになっています！色もめっちゃカラフルなんですけど、ただ派手なだけじゃなくて、ちょっとストリート感もあって、今のSHYっぽい空気感がそのまま出てて良いなって思っています。あとロゴ、よく見たらメンバーカラー9色全部入っているのもお気づきでしょうか！こういう細かいところまでちゃんとこだわりがある感じ、個人的にめっちゃ好きポイントです！たぶん何回か見返すと新しい発見あると思うので、じっくり見てみてください！

（文＝リアルサウンド編集部）