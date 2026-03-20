Salute×ONE PIECE HEROINESコラボ誕生♡ナミ＆ロビン着用ランジェリーが登場

ワコールが展開するランジェリーブランド「Salute（サルート）」から、人気漫画『ONE PIECE』の女性キャラクターを主人公としたアニメ『ONE PIECE HEROINES』とのコラボレーションが登場。2026年3月5日（木）より全国の取扱店舗、ワコールウェブストアなどで順次発売されます。ナミとロビンが着用した描き下ろしイラストも公開され、Saluteならではのドラマティックなランジェリーの世界観がさらに広がります。ヒロインたちの魅力を纏う、特別なコレクションに注目です♡

Salute×ONE PIECE HEROINESコラボ

ランジェリーブランド「Salute」とアニメ『ONE PIECE HEROINES』による初のコラボレーションが実現。

Saluteが大切にする“外面の美しさ”と“内面の強さ”という女性像と、ヒロインたちの“自分らしさ”が重なり、特別なコレクションが誕生しました。

2026年春夏コレクションのテーマは「MEDITERRANEAN CRUISE（地中海を巡るクルーズ旅行）」。

地中海沿岸の文化や景色からインスピレーションを受けたデザインが、海を舞台に冒険するヒロインたちの世界観とリンクし、ドラマティックなランジェリーへと仕上がっています。

描き下ろしイラストでは、人気キャラクター「ナミ」と「ロビン」がSaluteを着用。

〈33グループ〉ではロビンの知性と精神力を表現したPUカラー、ナミの明るくエネルギッシュな魅力を感じるKOカラー。

〈38グループ〉ではナミの優しさと強さを表現したSXカラー、ロビンのミステリアスな魅力を感じるBLカラーが登場します。

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33グループの華やかなランジェリー

2026年3月5日（木）発売の〈33グループ〉は、情熱的なフラメンコの衣装からインスピレーションを受けた妖艶なデザイン。クレマチスの花をモチーフにした華やかなアップリケが魅力です。

ブラジャー（プッシュアップタイプ）



価格：10,450円（税込）～

バストを脇から中央へ寄せ、きれいな谷間をつくるサルート定番のブラジャー。エレガントな刺繍レースと存在感のあるアップリケが魅力です。

サイズ：（B・C）65・70・75・80／（D・E・F・G）65・70・75・80・85（カラー：PU（イラスト着用カラー）／KO（イラスト着用カラー）／PI／SP）

※カラーによって、サイズ展開は異なります。

Tバックショーツ



価格：5,500円（税込）

ラメ糸の刺繍レースとクリスタル付きアップリケが華やかなデザイン。総レースのバックスタイルも美しく、特別感のある一枚です。

〈33グループ〉ではこのほか、Rich Veil Bra、ボーイレングスショーツ、ノーマルショーツ、ガーターベルト、ランジェリードレス、セットアップ（キャミソール＋Tバックショーツ）も展開。

サイズ：M／L(カラー：PU／KO／PI／SP)

※［Rich Veil Bra］は実店舗、WACOAL WEB STOREだけの限定発売商品です。

38グループのクラシカルデザイン

2026年4月発売の〈38グループ〉は、古代ローマ建築の装飾からヒントを得たクラシカルなコレクション。ローマの栄光という名のバラをアクセントに、洗練されたディテールが光ります。

フロントエックスプラスブラ



価格：13,200円（税込）～

エックス状の深い谷間をメイクし、脇をすっきり見せるブラジャー。スワロフスキー・クリスタル付きアップリケとチャームが胸元を華やかに彩ります。

サイズ：（C・D・E・F・G）65・70・75（カラー：SX（イラスト着用カラー）／BL／PU）

プッシュアップタイプブラ



価格：13,200円（税込）～

サルート定番のバストメイクブラ。勇敢な兵士の羽飾りをイメージしたアップリケがアクセントになっています。

〈38グループ〉ではこのほか、ボーイレングスショーツ、ノーマルショーツ、Tバックショーツ、ガーターベルト、キャミソール、スリップもラインナップされています。

サイズ：（B・C）65・70・75・80／（D・E・F・G・H・I）65・70・75・80・85（カラー：SX／BL（イラスト着用カラー）／PU）

※カラーによって、サイズ展開は異なります。

コラボキャンペーン情報

SNSキャンペーン



第一弾

第二弾

フォロー＆コメントで〈33グループ〉デザインのオリジナルクリアファイルを10名にプレゼント。

第一弾：2026年3月5日（木）～2026年3月18日（水）

第二弾：2026年4月23日（木）～2026年5月10日（日）

オリジナルショッパー配布



全国の取扱店舗およびワコールウェブストアでサルート商品購入者に配布。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了。

サルートフェア



19,800円（税込）以上購入でコラボオリジナル「ミニバッグ」をプレゼント。

第一弾：3月上旬～

33,000円（税込）以上購入でコラボオリジナル「ランジェリーバッグ」をプレゼント。

第二弾：4月下旬～

※プレゼントは数に限りがございます。なくなり次第、配布を終了いたします。※セール商品のご購入金額は対象外とさせていただきます。

※プレゼントは、各種ポイントご利用前のご購入金額が対象となります。※詳しくは店頭でおたずねください。

※写真はイメージです。実物とは若干異なる場合がございます。

※プレゼントは予告なく変更する場合がございます。

ヒロインのように輝くランジェリー

Saluteと『ONE PIECE HEROINES』が生み出した特別なコラボレーションは、女性の美しさと強さを表現するドラマティックなランジェリーコレクション。

ナミやロビンの魅力を感じさせるカラーやデザインは、身につけるだけで気分を高めてくれます。

華やかなレースや繊細なディテールは、まるでヒロインになったような特別感を演出♪自分らしく輝きたい女性にぴったりのコレクションです。