3月20日までに、俳優の鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）の公式Xが更新。3月15日に放送された第8話のオフショットが公開され、投稿に写る俳優の戸田恵梨香の近影が話題となっている。

公式Xでは、《第9話 最終章3月22日（日）よる9時放送、日曜劇場 『リブート』》と、放送目前となった第9話について告知。《8話オフショット、ひとみ美容クリニックでパシャリ》と綴られ、戸田を始めとする女優陣のオフショットが公開された。

「添えられた写真には、中央に立つ戸田さんを囲むように、野呂佳代さんと山口沙也加さんが写っています。3人は、笑顔を見せながら“ギャルポーズ”を決め、リラックスした姿を披露しています。撮影の合間を和気あいあいと過ごしている様子が見て取れました」（芸能プロ関係者）

そんな3人のなか、中央に立つ戸田はデニムに肩が開きお腹もチラ見えするトップスを着用したスタイルを披露。服装もギャルらしさ全開なオフショットに、作品ファンからは戸田のスタイルに驚愕する声が並んでいた。

《美しすぎる戸田恵梨香。あと細すぎる》

《スタイル異次元すぎる》

《やっぱスタイルレベチ》

ここ最近の戸田には、“痩せすぎ”を心配する声も多く聞かれていたと、前出の芸能プロ関係者はこう振り返る。

「2026年1月には週末のバラエティ番組『王様のブランチ』（同局）に生出演した際、着用していたミニスカートからほっそりとした足が見えていて、視聴者からも驚きの声が寄せられました。最近では、3月に開催されたWBCの球場にも登場。その際ユニフォーム姿を披露していましたが、袖から見える腕や首周りが細すぎると話題になっていました」

2020年に俳優の松坂桃李と結婚した戸田。2023年5月には第1子を出産しており、育児と仕事を両立している。産後とは思えない驚異のスタイルには驚きが広がるのも無理はない。

「戸田さんは、今作でドラマに本格的な復帰を果たしました。さらに、衝撃的なストーリーと高い演技力で、初回は『VIVANT』を超える個人7.4％を記録。視聴率・配信数ともにトップを走る大人気作となっているのです。残り2話となり物語も盛り上がりをみせ、出演者もエンジン全開でしょう。戸田さんもスタイルが崩れる暇もないほど、その勢いに乗っているのでしょうね」（前出・芸能プロ関係者）

数字もスタイルも絶好調だ。