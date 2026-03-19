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YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年最新】メルカード完全解説！年会費・ポイント還元率など基本スペックからお得な使い方・メルペイとの併用メリット・キャンペーンまで網羅！」と題した動画を公開した。



動画では、フリマアプリ「メルカリ」が発行するクレジットカード「メルカード」について、その基本スペックからお得な活用法までを網羅的に解説。特に「メルカード ゴールド」は、メルカリユーザーでなくとも他の人気ゴールドカードを上回る高還元率を実現できる可能性を秘めていると指摘した。



メルカードには年会費永年無料の一般カードと、年会費5,000円のゴールドカードがある。基本還元率はどちらも1%だが、ゴールドカードは年間の利用金額に応じてボーナスポイントが付与され、実質還元率が最大2.0%まで上昇する仕組みだ。



動画が特に注目したのは、この実質還元率や年会費無料条件（年間50万円利用）の判定に使われる「年間利用額」の集計範囲の広さである。一般的なカード利用だけでなく、「メルペイのあと払い機能によるショッピング利用」「メルカリでの購入金額」、そして「メルカリで販売した金額」まで対象に含まれる。これにより、メルカリで頻繁に商品を販売しているユーザーは、普段の利用だけで容易に条件を達成し、年会費無料で高還元の恩恵を受けられるという。



さらに、メルカリをあまり利用しない人にとってもメリットは大きいと解説。人気の「三井住友カード ゴールド（NL）」や「エポスゴールド」が年間100万円利用で実質1.5%還元であるのに対し、メルカードゴールドは実質2.0%還元となる。この0.5%の差は5,000ポイントに相当し、初年度の年会費を実質的に相殺できる計算になるため、2年目以降は5,000ポイント分お得になる。



このほか、毎月8日の8%還元キャンペーンや、メルカリモバイルとの併用で最大14%還元になる特典も紹介された。



メルカード、特にゴールドカードは、その独自の年間利用額集計システムにより、メルカリユーザーはもちろん、高還元を求める幅広い層にとって有力な選択肢となり得ることを動画は示している。