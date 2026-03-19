Hey! Say! JUMP山田涼介、黒目の長さ・額のサイズ…“美しすぎる顔面”徹底解剖 約1年ぶり「VOCE」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/19】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、3月21日発売の『VOCE』5月号Special Edition（講談社）の表紙に登場する。
【写真】32歳人気アイドル、大好きな苺頬張る“美しすぎる”横顔
山田が約1年ぶりに『VOCE』の表紙に登場。カバービューティでは「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りする。
美しすぎる顔面を紐解くべく、顔のパーツのサイジングも実施。「ジュニア時代のアイドル誌ぶりかも」と話しながら、黒目の長さや額のサイズまで測っている。
大好きな苺を頬張る姿や、綺麗な手や足などのパーツにフォーカスしたカットなど、見どころが盛りだくさん。撮影中、思わずスタッフも「美しすぎる…！」と感嘆の声が止まらなかったカバービューティ企画は必見だ。
リニューアル前・最終回の連載、『BEAUTY DICTIONARY』でも圧倒的なビジュアルを披露。一緒に散歩しているような、優しくカジュアルな雰囲気の山田の姿が収められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳人気アイドル、大好きな苺頬張る“美しすぎる”横顔
◆山田涼介、“美しすぎる顔面”徹底解剖
山田が約1年ぶりに『VOCE』の表紙に登場。カバービューティでは「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りする。
大好きな苺を頬張る姿や、綺麗な手や足などのパーツにフォーカスしたカットなど、見どころが盛りだくさん。撮影中、思わずスタッフも「美しすぎる…！」と感嘆の声が止まらなかったカバービューティ企画は必見だ。
◆山田涼介、連載リニューアル前最終回
リニューアル前・最終回の連載、『BEAUTY DICTIONARY』でも圧倒的なビジュアルを披露。一緒に散歩しているような、優しくカジュアルな雰囲気の山田の姿が収められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】