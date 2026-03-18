日本サッカー協会（JFA）は18日、5月31日に国立競技場で行われるキリンチャレンジカップの対戦相手がアイスランド代表に決まったと発表した。



6月に開催される北中米ワールドカップまであと3カ月を切った中、大会に向けて準備を進めている森保ジャパン。今月末に行われるインターナショナルマッチウィークではスコットランド代表、そしてイングランド代表とアウェイで対戦。大会開幕直前であり、国内で行われる最後の試合の相手はスコットランド代表に決定した。アイスランドはFIFAランキング74位で、通算対戦成績は日本代表の3勝0分0敗と全勝中。かつて、EURO2016ではラウンド16でイングランドを下し準々決勝へ進む快進撃を見せたほか、2年後のロシアワールドカップ欧州予選ではグループ首位突破で初の本大会出場を決めた。今回のワールドカップ欧州予選ではフランス代表、ウクライナ代表らと同組のグループDに所属。2勝1分3敗の勝ち点7で、欧州プレイオフ出場ラインの2位圏内に入れず予選敗退に終わった。





森保一監督は次のようにコメント。「キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦はチームの強化やワールドカップに向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、ワールドカップ前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会にもなります。国立競技場で国民の皆様より大きなエネルギーを頂き、良い状態でワールドカップに臨みたいと思います。また、このタイミングで日本に遠征してくださるアイスランド代表にもこの場を借りて感謝申し上げます」なお、キックオフ時間は未定現在未定も、ナイトゲームで調整中だという。