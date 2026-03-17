グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」から、カプセルトイ「東京ばな奈 スクイーズマスコット」が登場。

今では出会えない人気アニマル柄も含む7種類が、東京ばな奈35周年を記念して再々販売されます☆

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈 スクイーズマスコット」

価格：1回300円（税込）

発売日：2026年3月中旬頃より順次販売予定

種類：全7種（東京ばな奈、空とぶ東京ばな奈くまッス。、東京ばな奈ぶにゃんこ、東京ばな奈ラッコ、東京ばな奈パンダ、東京ばな奈ツリー、東京ばな奈ハート）

対象年齢：15歳以上

本体サイズ：約75mm

登場場所：全国の雑貨店・量販店等に設置されているカプセル自販機、東京ばな奈のフラッグシップショップ「東京ばな奈s（東京駅一番街内）」

※納品され次第販売開始予定。数量限定なので無くなり次第終了

カプセルトイ『東京ばな奈 スクイーズマスコット』が、再々販売決定！

1991年の誕生から35周年を迎えた『東京ばな奈』

みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで187種類以上の商品が生み出されました。

そんな『東京ばな奈』はお菓子の枠を超えて2023年にカプセルトイ（ガチャ）を販売。

完売が続出するほど大人気で、タカラトミーアーツのガチャランキングでも1位を獲得しています。

「もう一度回したい」「コンプリートしたい」という声から、東京ばな奈35周年を記念して再々販売が決定しました☆

※タカラトミーアーツHP掲載の「みんなのガチャランキングTOP30」より

『東京ばな奈』の個包装がミニチュアに！

画像左が「東京ばな奈スクイーズマスコット」、右が実際の「東京ばな奈」

『東京ばな奈』の個包装を再現し、8個入のパッケージデザインのプレートを合わせてボールチェーン付きのチャームにしたカプセルトイ専用アイテムが誕生しました。

『東京ばな奈』のふわふわの手触りにもこだわって、スクイーズにすることで再現。

その本物そっくりな見た目や感触に驚くこと間違いなしです☆

※食べ物ではありません

※実際のお菓子では、現在販売されていない種類も含まれています

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

定番『東京ばな奈』や懐かしの柄など全7種類

『東京ばな奈 スクイーズマスコット』のラインナップは全7種です。

1991年の誕生の定番『東京ばな奈』はもちろん、大人気のアニマルシリーズや、今では出会えない懐かしのデザインも復刻！

細部までこだわっているので、全部集めたくなります☆

東京ばな奈

1991年に誕生した東京みやげの大定番の『東京ばな奈』

老若男女から親しまれ、海外の方からも日本土産として大人気です。

空とぶ東京ばな奈くまッス。

“羽田空港から飛んできた、子熊印のはちみつ便”をテーマに誕生した、羽田空港限定版の東京ばな奈。

ふかふかかわいい子熊顔の東京ばな奈が、だいじなだいじな“はちみつボトル”をおなかに抱えています。

東京ばな奈ぶにゃんこ

いいネコぶって、イタズラを探すブラックにゃんこ『ぶにゃんこ』

黒猫カラーの生地に、招き猫ポーズがとってもキュート☆

東京ばな奈ラッコ

「可愛すぎる！」と大人気の『東京ばな奈ラッコ』。

懐かしいコーヒー牛乳の瓶を、ふかふかのおなかに抱えています。

※実際のお菓子の『東京ばな奈ラッコ』は現在販売されていません

東京ばな奈パンダ

パンダの赤ちゃんの誕生をお祝いして生まれた東京ばな奈。

“すくすく元気に”の気持ちをこめてパンダの顔を描きあげています。

※実際のお菓子の『東京ばな奈パンダ』は現在販売されていません

東京ばな奈ツリー

東京ばな奈史上初の模様が描かれた東京ばな奈。

2012年当時に流行っていたヒョウ柄になりました。

※実際のお菓子の『東京ばな奈ツリー』は現在販売されていません

東京ばな奈ハート

とってもラブリーな東京ばな奈。

ピンクとブラウンのハートがふわふわ生地に散りばめられています。

※実際のお菓子の『東京ばな奈ハート』は現在販売されていません

大人気東京みやげの「東京ばな奈」のカプセルトイが、待望の再々登場！

カプセルトイ「東京ばな奈 スクイーズマスコット」は、全国の雑貨店・量販店等に設置されているカプセル自販機、東京ばな奈のフラッグシップショップ「東京ばな奈s（東京駅一番街内）」にて2026年3月中旬頃より順次販売開始です。

※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post カプセルトイが待望の再々登場！東京ばな奈ワールド「東京ばな奈 スクイーズマスコット」 appeared first on Dtimes.