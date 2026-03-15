[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 山田奈央

DF 20 松田佳大

DF 44 山口竜弥

MF 7 児玉駿斗

MF 8 岩尾憲

MF 19 宮崎純真

MF 22 柳澤亘

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

控え

GK 29 三井大輝

DF 4 カイケ

DF 15 山越康平

DF 97 モヨマルコム強志

MF 6 鹿沼直生

MF 10 杉本太郎

MF 24 高田颯也

FW 14 梶谷政仁

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 6 宮崎慎

DF 29 田尾佳祐

DF 30 岡英輝

MF 5 國分将

MF 14 石倉潤征

MF 24 上野輝人

MF 66 禹相皓

MF 86 淺田彗潤

MF 90 後藤優介

FW 22 大野耀平

控え

GK 23 高橋クリス

DF 3 井林章

DF 44 林田魁斗

MF 8 森勇人

MF 13 前川大河

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

MF 27 柳雄太郎

FW 11 佐野竜眞

監督

大嶽直人