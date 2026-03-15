徳島vs讃岐 スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
MF 5 國分将
MF 14 石倉潤征
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 23 高橋クリス
DF 3 井林章
DF 44 林田魁斗
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
MF 19 宮崎純真
MF 22 柳澤亘
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
MF 6 鹿沼直生
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
MF 5 國分将
MF 14 石倉潤征
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 23 高橋クリス
DF 3 井林章
DF 44 林田魁斗
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
監督
大嶽直人