昨年、NEWSポストセブン取材班のもとに、ある不良少女Xとのトラブルに巻き込まれたという話が、北海道旭川市に住む一家から寄せられた。

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「娘の由紀（仮名）が全治3週間のけがを負いました。暴行の原因は正直、今もよくわかっていない。強いて言えば、因縁をつけられて逆恨みされたこととしか……」（由紀さんの母親）

このXは、内田梨瑚被告（23）の"舎弟"として知られる少女だった。内田被告は北海道旭川市で2024年4月、女子高校生のAさん（当時17）がつり橋から落とされ殺害された事件で、殺人罪などで起訴されている。

被害者の由紀さんはおととし夏、XとXの知人男性の家を訪れた。ところが初対面だった男性が由紀さんに好意を寄せるようなそぶりを見せたところ、Xは急に帰宅してしまう。そして由紀さんは翌日、Xから殴る蹴るの暴行を加えられた。

この少女と「姉貴分」である内田被告との間柄はどんなものだったのか──。【前後編の後編。前編から読む】

昨年7月中旬、由紀さんはXからの暴行で大けがを負った。由紀さんの両親がトラブルを受けてXとの関係を断とうとすると、さらに"攻撃"が始まったという。

「娘には『もうそういう人たちとは関わるな』と伝え、携帯電話を解約させたんです。すると、Xが私に『由紀の裸の写真をSNSに上げる』とか言い始めて……。『死ね』『家に乗り込むからな』など脅迫まがいの言葉もありました。

私が連絡先をブロックしても、新しいアカウントをわざわざ作って連絡してきたり、私がSNSを消してもまたそれを見つけてメッセージを送ってきたり、とにかくしつこかった。結局、Xは9月から12月にかけて娘の裸の画像や、私とのプリクラなどをアップし出した。すべて証拠として押さえてあります」（前出・由紀さんの母親）

Xからの度重なる連絡の恐怖に耐えかねて、由紀さんの両親はNPO法人「トラブル相談センター」理事長の岸本和幸氏を頼った。岸本氏は旭川市の不良少年、少女らの事情に詳しく、若者の犯罪の温床になっていた旭川市の繁華街「サンロク街」にも精通している。岸本氏が街の事情についてこう語る。

「万引きは当たり前」と飲み屋で豪語

「梨瑚の事件があってから、多くの未成年が集まって薬物の乱用や飲酒をしていた"飲み屋"などが警察によって抜き打ちで調べられました。あと、たまり場になっていた旭川駅裏の取り締まりも厳しくなった。そうした状況を受けて、彼らは最近、カラオケや人の家に集まる傾向にあるようです。"立ちんぼ"も、SNSでの売春募集に移りかわった。

だから事件後、街は一見少し静かになりましたが、非行少年少女が減ったわけではない。ヤクザや半グレから『付き合いから抜けるな』と脅されているケースもあり、なかなかサンロクから離れられない子が多いんです。そもそもこうした問題は、看過している大人にも責任があると私は強く思う」

岸本氏の協力を得て、由紀さん一家はXの両親も交えて協議。その日から嫌がらせは止んだものの、トラブルの悪質さも鑑みて由紀さんの両親は警察に被害届を出した。

由紀さんの暴行事案の被害届は2024年12月に受理された。しかし、証拠が不十分との理由で今も立件には至っていないという。由紀さんの父親が話す。

「残念ながら娘の件では起訴になっていませんが、昨年夏、相談していた刑事から『Xが捕まった』と聞きました。別件での逮捕となったようです」

Xは姉貴分である内田被告とともに、「サンロク街」でもたびたび目撃される取り巻きたちの1人だった。夜な夜な街に繰り出してはこんな"自慢"をしていたという。サンロク街でよく遊んでいるという20代男性が明かす。

「飲み屋でXとリコが急に絡んできて、『ドラッグストアで万引きとか常識っしょ』とか『この前もあいつ気に入らないからボコしてやった』とか、"悪アピール"していたことがありました。タチが悪いから男女関係なく周りからは相手にされていなかったですよ。後輩のXは、リコの顔色をうかがいながら飲んでいていかにも太鼓持ちって感じでした。仲はめっちゃよさそうでしたけど、上下関係がある雰囲気でしたね」

前編でも報じたとおり、2人は"師弟"のような関係にあった。Xは事件後にも、内田被告を庇うような投稿をSNSにしていたことも確認している。内田被告の周辺には、Xのような取り巻きたちが複数いたとみられる。 由紀さんがトラブルを振り返ってこう話す。

「殺されてもおかしくなかった」

「私の被害についても、構図としては、神居古潭の事件と変わらないわけですよね。ちょっとしたことで因縁をつけて、人を脅したりボコボコにしたりする。

下手したらXに殺されていたんじゃないかなと思うんです。怖くて、薬を飲んで自ら命を絶とうとしたこともあった。今は環境も変えて少しずつショックから立ち直ってきています」

内田被告の起訴状などによれば、被害者のAさんが内田被告がラーメンを食べている様子がうつった画像をSNSで引用しアップしたことに因縁をつけ、約4時間にわたり車に監禁。Aさんに暴行を加えたうえ全裸にし、石狩川にかかる「神居大橋」から突き落とした罪などに問われている。

由紀さんも被告と関係の近いXから、同じく"言いがかり"をきっかけに危険な目に遭ったことから、他人事とは思えなかったのだという。

3月上旬、内田被告の公判日程が決まったことを受けて由紀さんの父親はこう話した。

「ようやく裁判が始まってよかったです。取り巻きのやったことすべてが梨瑚のせいというわけじゃないですが、いろんな子に悪影響を与えていたことはたしか。二度と同じような事件が起きないように、重い罰を与えてほしいです」

惨劇から2年。「旭川女子高校生殺害事件」もようやく、幕引きを迎えようとしている──。

（後編了。前編から読む）

◆NPO法人「トラブル相談センター」／札幌市すすきのを拠点に活動する支援団体。理事長は岸本和幸氏。DV、ストーカー、いじめや嫌がらせなど各種相談を受けるだけでなく、若者の居場所づくりや地域防犯活動も行う。「たった1人のあなたを救う 誰でもSOSが言える社会に」を理念に掲げ、トラブルが"起きる前に防ぐ"ことをモットーにしている。

公式ホームページ https://kakekomidera-npo.com/