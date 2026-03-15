この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【赤ちゃんの発達】げんこつしゃぶりは不衛生？指しゃぶりに移行しちゃう？」と題した動画を公開。多くの親が抱く赤ちゃんの「げんこつしゃぶり」への不安に対し、それが脳を発達させるための重要な学習行動であると解説した。

動画では、生後2～3ヶ月頃の赤ちゃんがげんこつしゃぶりを始めると、親は衛生面を心配したり、「お腹が空いているのでは？」「癖になったらどうしよう」と不安に感じたりすることが多いと指摘。しかしHISAKOさんは、これらの心配は不要であり、げんこつしゃぶりは赤ちゃんが「一生懸命脳を発達させている学習」の真っ最中であるため、無理にやめさせてはいけないと断言した。

HISAKOさんによると、げんこつしゃぶりには主に3つの理由があるという。1つ目は、自分の「手」という存在を発見し、最も敏感な部分である口に入れることで、その形や硬さ、温度などを確かめている「学習行動」である点。2つ目は、口の中に刺激を受けることで心が落ち着く「自己鎮静」の効果がある点。3つ目は、口や舌の動きを鍛え、将来の食事（咀嚼・嚥下）や発語に向けた準備運動になっている点だ。

これらの理由から、げんこつしゃぶりは赤ちゃんの成長に欠かせないプロセスであり、親の基本的な対応は「見守ること」が鉄則であると述べた。衛生面についても、過度に清潔にしすぎると、常在菌に触れて免疫を獲得する機会を妨げたり、肌のバリア機能を損なって湿疹の原因になったりする可能性があると注意を促した。

空腹との見分け方については、赤ちゃんが機嫌よく静かにしゃぶっているときは「学習中」であり、ギャン泣きしながら激しくしゃぶっている場合は、お腹が空いているサインかもしれないと解説。げんこつしゃぶりは、赤ちゃんが自らの体を使って世界を学び、成長していくための大切なプロセスであるため、心配しすぎず温かく見守ることが重要だと結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:16

げんこつしゃぶり、これって大丈夫？ママたちの疑問
01:38

結論「げんこつしゃぶりは止めてはなりません」
02:08

なぜするの？げんこつしゃぶりの理由3つ
04:06

ママはどうする？鉄則は「見守る」こと
04:33

衛生面は気にしすぎないでOK？

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