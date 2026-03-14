【ニンジンの千切りが5秒で！】レジェンド松下が激推しする“爆売れスライサー”
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月12日（木）の放送は、「じっくり通販 レジェンド松下SP」をお届け！
【動画】ニンジンの千切りがわずか5秒！レジェンド松下が激推しする“爆売れスライサー”
これまでの「じっくり通販」で数々の爆売れ記録を打ち立ててきた、“通販界の生ける伝説”レジェンド松下が、オススメの商品をプレゼンする。
世界20カ国で500万台以上売れているという「クレバースライサーX2」を紹介。
包丁で千切りや薄くスライスするのは、素人には難しく時間がかかってしまう。また、従来のスライサーでは詰まったり、手を切ってしまったりすることもあるが、この商品ならハンドルを回すだけで千切りや細千切り、輪切りが超簡単にできる。
さらにジューサーも付いているので、レモンを搾ってお酒に入れるのもオススメ！ 商品の下部には吸盤が付いているので、固定されて動くこともない。
スタジオでは、ニンジンを使って実演！ 堅いニンジンの千切りもわずか5秒で完成した。
スライサーには千切り用だけでなく、輪切り用、細千切り用など、3種類の替え刃が付属。
長芋はすりおろすよりも、細千切りの方が食感を味わえ、実際に細千切りした長芋を食したゲストの土屋アンナ、ロバートの馬場裕之は、その食感に大満足！ 土屋は「相性が長芋さんとバッチグーですね」とコメントしていた。
刃だけでなく、取っ手部分も分解できるため、収納も楽チン。刃とホルダーは食洗機で洗うことができる。
さらに付属のジューサーも、簡単に食材を無駄なく搾ることができ、搾り汁の味も上出来。アタッチメントはレモン用とオレンジ用がある。
TV通販初登場のボディーケア商品「HITO-MOMI」を紹介。肩が重い、脚の疲れ、腰がバキバキなどに悩んでいても、整体やマッサージに行く時間はない人も多いが、この「HITO-MOMI」なら、凝り固まった肩や腰、脚などをリフレッシュ。ハンズフリーで使用可能なので、いつでもどこでもボディーケアができてしまう優れものだ。
両側から交互に押し込むような動きで、人の手に揉まれているような動きを再現。
モードは強弱の2段階あり、温熱機能も搭載されているので、温めながらリフレッシュできる。
付属のショルダーストラップを使うことで、家事や仕事をしながらケアすることも可能。
3時間の充電で最大100分間使用でき、コンパクト設計なので持ち運びも楽チン。さまざまな場所でリフレッシュできる。
【動画】ニンジンの千切りがわずか5秒！レジェンド松下が激推しする“爆売れスライサー”
これまでの「じっくり通販」で数々の爆売れ記録を打ち立ててきた、“通販界の生ける伝説”レジェンド松下が、オススメの商品をプレゼンする。
クレバースライサーX2
世界20カ国で500万台以上売れているという「クレバースライサーX2」を紹介。
包丁で千切りや薄くスライスするのは、素人には難しく時間がかかってしまう。また、従来のスライサーでは詰まったり、手を切ってしまったりすることもあるが、この商品ならハンドルを回すだけで千切りや細千切り、輪切りが超簡単にできる。
さらにジューサーも付いているので、レモンを搾ってお酒に入れるのもオススメ！ 商品の下部には吸盤が付いているので、固定されて動くこともない。
スライサーには千切り用だけでなく、輪切り用、細千切り用など、3種類の替え刃が付属。
長芋はすりおろすよりも、細千切りの方が食感を味わえ、実際に細千切りした長芋を食したゲストの土屋アンナ、ロバートの馬場裕之は、その食感に大満足！ 土屋は「相性が長芋さんとバッチグーですね」とコメントしていた。
刃だけでなく、取っ手部分も分解できるため、収納も楽チン。刃とホルダーは食洗機で洗うことができる。
さらに付属のジューサーも、簡単に食材を無駄なく搾ることができ、搾り汁の味も上出来。アタッチメントはレモン用とオレンジ用がある。
HITO-MOMI
TV通販初登場のボディーケア商品「HITO-MOMI」を紹介。肩が重い、脚の疲れ、腰がバキバキなどに悩んでいても、整体やマッサージに行く時間はない人も多いが、この「HITO-MOMI」なら、凝り固まった肩や腰、脚などをリフレッシュ。ハンズフリーで使用可能なので、いつでもどこでもボディーケアができてしまう優れものだ。
両側から交互に押し込むような動きで、人の手に揉まれているような動きを再現。
モードは強弱の2段階あり、温熱機能も搭載されているので、温めながらリフレッシュできる。
付属のショルダーストラップを使うことで、家事や仕事をしながらケアすることも可能。
3時間の充電で最大100分間使用でき、コンパクト設計なので持ち運びも楽チン。さまざまな場所でリフレッシュできる。