太平洋戦争下のインドネシアを舞台にしたクリーチャー・ホラー『オラン・イカン』が５月22日(金)より公開されることが決定した。ディーン・フジオカが主演を務める。

第37回東京国際映画祭でも上映された本作は、敵対する二人の兵士が“オラン・イカン（半魚人）”に遭遇し、生き延びるために共闘する様が描かれる。オラン・イカンは、強靭な肉体と知性を備えた熟練のハンターとして彼らを追い詰める。

第二次大戦末期の1944年。日本軍の捕虜移送船が連合軍の攻撃で沈没し、日本兵の斎藤（ディーン・フジオカ）と英軍捕虜ブロンソン（カラム・ウッドハウス）は鎖で繋がれたまま無人島へ漂着する。互いに敵意を向けて争う二人だったが、島にはマレー神話の怪物“半魚人”オラン・イカンが潜んでいた。生存のため協力し始めるも、他の日本兵らが現れ惨劇が拡大。洞窟で怪物の巣と胎児を発見し、破壊を巡って対立する中、母体の激しい復讐が始まる。

監督・脚本は、インドネシアとシンガポールを拠点に活動するマイク・ウィルアン。クリーチャーデザインを手掛けたのは『スカイライン−奪還−』のアラン・ホルト。

『オラン・イカン』

５月22日（金）シネマート新宿、池袋シネマ・ロサほか全国公開

監督・脚本:マイク・ウィルアン プロデューサー:エリック・クー、フレディ・ヨー、タン・フォンチェン、鈴木ランカスター文江

エグゼクティブ・プロデューサー:YOSHI クリーチャー・デザイン:アラン・ホルト 音楽:松本晃彦

出演:ディーン・フジオカ、カラム・ウッドハウス、アラン・マクソン

2024 年/シンガポール・インドネシア・日本・イギリス/英語・日本語/スコープサイズ/5.1ch/83 分/原題: Orang Ikan

配給:ハーク 配給協力:Elles Film hark3.com/orangikan

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