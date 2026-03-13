森田望智、大学時代に背中を押された先輩女優の言葉「本当にオーディションが受からず」最優秀助演女優＆新人俳優賞をW受賞【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の森田望智が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。最優秀助演女優賞を受賞した。
【写真】27年朝ドラ女優、ベアトップドレスで肌見せ
本作は、借⾦取りに追われながら東京へ逃げてきた⺟親・永島夏希（北川景子）が、2⼈の⼦どもの夢を叶えるためにドラッグの売⼈になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。森田は夏希のボディガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵を演じた。
最優秀助演女優賞で名前を呼ばれた森田は「ありがとうございます。信じられない気持ちで」と驚き。大学生の頃を振り返り「本当にオーディションが受からず、仕事がなく、みんなが就職活動をしていく年で、私もそろそろ今年でお芝居はやめた方がいいのかなと思ってたちょうどその年の日本アカデミーで蒼井優さんが『彼女がその名を知らない鳥たち』という作品で賞を獲っていらして、その壇上で『映画って本当にいいもので、素敵なものだから、ぜひ映画館に来てください』っていうのを画面越しに見ていて、『絶対に行けないけど、行きたいな』『もうちょっと頑張ってみようかな』と背中を押された1人でした」と蒼井優の言葉を紹介。今回同じ賞を受賞した蒼井についても「さっき隣で蒼井さんがいたのもすごい信じられない気持ちですし『諦めなくてありがとう』とあの時の自分に言ってあげたいなと思います」と過去の自分に感謝を伝えた。
また「ナイトフラワー」チームへの感謝も述べ、「どこかテレビ越しでお芝居を投げそうになっている方がもしいたら、少し背中を押してあげられるような、そんな日になっていたらいいなと思います」と願いを込めた。
ほかにも優秀助演女優賞には、「TOKYOタクシー」から蒼井優、「国宝」から高畑充希、寺島しのぶ、森七菜が選ばれた。なお、森田は同作で新人俳優賞も受賞した。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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◆森田望智、背中を押してもらった蒼井優の言葉
本作は、借⾦取りに追われながら東京へ逃げてきた⺟親・永島夏希（北川景子）が、2⼈の⼦どもの夢を叶えるためにドラッグの売⼈になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。森田は夏希のボディガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵を演じた。
また「ナイトフラワー」チームへの感謝も述べ、「どこかテレビ越しでお芝居を投げそうになっている方がもしいたら、少し背中を押してあげられるような、そんな日になっていたらいいなと思います」と願いを込めた。
ほかにも優秀助演女優賞には、「TOKYOタクシー」から蒼井優、「国宝」から高畑充希、寺島しのぶ、森七菜が選ばれた。なお、森田は同作で新人俳優賞も受賞した。
◆第49回日本アカデミー賞
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
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