恒松祐里、ミニスカ×ブーツで美脚際立つ「スタイル抜群」「ツインテールが新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の恒松祐里が3月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「ツインテールが新鮮」美脚際立つミニスカショット
恒松は、自身がナレーションを務める音楽番組『Sound Inn “S”』（BS−TBS／毎月第3土曜よる6時〜）の放送を告知。「今月のゲストは和田唱さん 想いのこもった大切な楽曲をスペシャルバンドとのセッションでお届け！！」と見どころをつづり、階段に腰掛けたオフショットを投稿した。濃いブラウンのジャケットにレザー調のミニ丈スカート、ボリュームのあるファーブーツを合わせたコーディネートを披露している。低めの位置で結んだツインテール姿で、すらりと伸びた美しい脚を覗かせている。
この投稿に「スタイル抜群」「ツインテールが新鮮で可愛い」「大人っぽい雰囲気も素敵」「ミニ丈が似合いすぎ」「ファーブーツがおしゃれ」「ナレーションの声も楽しみ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美人女優「ツインテールが新鮮」美脚際立つミニスカショット
◆恒松祐里、美脚輝く階段ショット披露
恒松は、自身がナレーションを務める音楽番組『Sound Inn “S”』（BS−TBS／毎月第3土曜よる6時〜）の放送を告知。「今月のゲストは和田唱さん 想いのこもった大切な楽曲をスペシャルバンドとのセッションでお届け！！」と見どころをつづり、階段に腰掛けたオフショットを投稿した。濃いブラウンのジャケットにレザー調のミニ丈スカート、ボリュームのあるファーブーツを合わせたコーディネートを披露している。低めの位置で結んだツインテール姿で、すらりと伸びた美しい脚を覗かせている。
◆恒松祐里の投稿に反響
この投稿に「スタイル抜群」「ツインテールが新鮮で可愛い」「大人っぽい雰囲気も素敵」「ミニ丈が似合いすぎ」「ファーブーツがおしゃれ」「ナレーションの声も楽しみ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】