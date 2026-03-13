NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が13日、同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演するも、途中退席する場面があった。

この日は連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める女優の郄石あかりをゲストに迎え、トークを展開。番組開始から1時間が過ぎ、映画コーナーに入る直前に、キャスターの「博多華丸・大吉」博多大吉は「実はきょう鈴木さんがここまでなんですね」と報告した。

鈴木アナは「すいません、ちょっと家族の行事に参加する予定がありまして。郄石さんすいません」と明かし、「このあとも（『ばけばけ』の放送を）2週間、楽しみにしています。ありがとうございました。お先です」何度も頭を下げ、その後退席した。

鈴木アナの退席に、SNS上では「卒園式だろうね」「国会中継で8:55までの時もあれば今日みたいな日もあるよ どうぞ卒園式行ってらっしゃい」「それでいい！なんなら休んでもいい！仕事より子どもでいい！」「いい時代だ」「最高。家族の行事と明言しているところも素晴らしい」という好意的な意見のほか、「最初から有給にしたれよ！」「初めから休めば良い」といった声もあった。

鈴木アナは2004年の入局以来、「NHKニュースおはよう日本」「ニュースウオッチ9」といった看板ニュース番組でメインキャスターを担当。2012年11月にTBS社員と結婚し、2019年3月には、平日キャスターを担当していたニュース番組「ニュース7」を産休のため降板し、5月に第1子を出産。育休を経て、2021年3月から「あさイチ」のキャスターとして復帰していた。