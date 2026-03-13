中東情勢が緊迫するなか、米国の中東問題研究者がイランの将来について厳しい見通しを示した。ワシントンの政策担当者の間でイラン研究の第一人者として知られるカリム・サジャドプール氏（カーネギー国際平和基金上級研究員）がNEWSポストセブンのインタビューに応じ、イラン体制の行方について「北朝鮮型の世襲独裁国家に近づく可能性が高い」と警鐘を鳴らした。

【写真】イラン研究の第一人者として知られるカリム・サジャドプール氏。他、アメリカとイスラエルによる攻撃を受けて、煙を上げるイランの首都・テヘランの建物

サジャドプール氏はイラン政治研究の専門家として長年知られる存在だ。米シンクタンクのカーネギー国際平和基金でイラン問題を担当し、米議会や政府機関、欧州各国政府の政策担当者にも助言を行ってきた。イラン政治の権力構造や宗教体制内部の力学を分析する研究で定評があり、米欧メディアでも解説を求められることが多い。

イランでは、最高指導者アリ・ハメネイ師の死後、専門家会議が息子のモジタバ・ハメネイを新たな最高指導者に選出したと伝えられている。革命後のイラン政治において、事実上の世襲に近い権力移行と受け止める見方も少なくない。

「もしこの体制が定着すれば、イランは北朝鮮のような世襲型の独裁国家に近づくでしょう」（サジャドプール氏）

北朝鮮では、金日成、金正日、金正恩と三代にわたり権力が継承されてきた。革命体制として誕生した国家が、結果として金一族支配の体制へと変質した例である。

サジャドプール氏は米誌「アトランティック」に寄稿した論考でも同様の懸念を示している。タイトルはこうだ。

〈トランプはイラン版デルシー・ロドリゲス（ベネズエラ副大統領）を期待していた。だが生まれたのはイラン版金正恩かもしれない〉

つまり、体制内部の実務型指導者ではなく、世襲型の強硬な指導者を生み出す結果になった可能性がある、という皮肉である。

ただし同氏は、もう一つの点を強調する。今回の権力移行は、イラン革命の理念そのものと矛盾する可能性があるというのだ。1979年のイラン革命は、王政の世襲体制を打倒して成立した。宗教指導者による統治体制とはいえ、王朝的な家族支配を否定することが革命の正統性の一部だった。

「その革命体制が、結果として世襲に近い形に向かうとすれば、歴史的な皮肉と言えるでしょう」

サジャドプール氏はそう指摘する。もっとも、同氏はイラン体制が短期的に崩壊する可能性は低いとみている。

「多くの人は、経済制裁や国内不満が高まれば体制が崩れると考えがちですが、現実はそれほど単純ではありません。むしろイランは『より強硬で、より硬直した国家』として長期にわたり存続する可能性のほうが高い。世襲化、軍事国家化、そして国民不満の長期化が今後のイラン政治の特徴になるでしょう」（同前）

同氏によれば、近年イランでは革命防衛隊の政治・経済への影響力が拡大している。体制の軍事化が進むほど、政権は外部との対立を利用して国内統制を強める傾向があるという。

アメリカで学ぶイラン人留学生の心中は…

その警告の余韻が残る中、ロサンゼルスの大学で学ぶイラン人留学生の声を聞いてみた。現実の生活感が伝わってくる。

工学系大学院に在籍するジャラル・イナンルさん（仮名・27歳）は、母国の状況を複雑な思いで見つめている。

「家族の安全が心配で、ニュースを見るたび胸が痛みます。イランでは建物が破壊され、多くの人が命を落としている。どうして政府は核開発をやめないのかと考えてしまいます」

それでも米国で学ぶ機会には感謝しているという。

「アメリカで学ぶことで視野が広がり、将来への希望を持てるのは確かです。同じイラン人学生と交流することで孤立感も少し和らぎます」

経営大学院に通うマリーナ・アミニさん（仮名・24歳）も、自由に意見を表明できる環境に驚いたという。

「宗教的な制約や政権批判を気にせず意見を言えることは、とても貴重です。アメリカでは議論そのものが歓迎されます」

2人とも、軍事的対立ではなく国際社会の対話と支援による解決を望んでいる。ただ、その道筋は簡単ではないとも感じている。

「正確な情報発信や外交的支援を通じて、世界の人たちにはイラン国民の声に耳を傾けてほしい」──学生たちはそう語った。

サジャドプール氏の警告と、若いイラン人たちの希望と不安。その間には大きな隔たりがある。中東の緊張が続くなか、イランという国家がこれからどの方向へ進むのか。その行方は、まだ見えていない。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）