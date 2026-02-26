補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク(BRADELISNewYork)」から、スレンダー体型や小柄体型の方の悩みに寄り添う新作ナイトブラ「DreamyNightBra」が登場しました。アンダーのズレ上がりを軽減するタイト設計と、特許取得の補整構造で、寝ている間もバストケアをサポート。さらに最高級ランクのスーピマ綿を使用したやさしい着心地で、オールシーズン快適に着用できるのも魅力。美しいバストラインを目指す方にぴったりのナイトブラです♡

特許構造でバストを寄せ上げ

ブラデリス Dreamy Night Bra

価格：6,600円(税込)

カラー：ブラック／ネイビー／ピンク（サイズ：XS／S／M）

ブラデリスニューヨークのナイトブラは、特許取得の補整構造が特徴です。

モールドカップ内に配置された「引き上げアーチパネル」が三方向からバストをグリップし、自然に寄せ上げながら立体的なシルエットをキープします。

また、カップ上部はハート型にカットされており、バストに食い込みにくく、やさしくフィット。

下厚プッシュアップ設計で、カップ浮きが気になる方にも寄り添いながら、就寝中も安定したバスト位置をサポートします。

（特許：第7474014号）

ブラデリスニューヨーク新作ナイトブラ♡ズレ上がりを防ぐ快適設計

ズレにくいタイトアンダー設計

ナイトブラを使用する中で多く聞かれる「アンダーがズレ上がってしまう」という悩みに応えるため、本商品はややタイトなアンダー設計を採用しています。

スレンダー体型や小柄体型の方でもフィットしやすいよう、ブラデリスニューヨークでは初となるXSサイズから展開。寝返りを打ってもアンダーがずれにくく、安定感のある着用感を実現しました。

また、カップ構造とアンダー設計のバランスにより、寝ている間もバストラインを美しくキープしやすい設計となっています。

快適な素材でオールシーズン

生地には、なめらかな肌触りが特徴の最高級ランクのスーピマ綿を使用。肌との摩擦が少なく、やさしい着心地が魅力です。

さらに、接触冷感機能や吸水性・速乾性も備えており、季節を問わず快適に着用可能。就寝時のリラックスタイムでもストレスを感じにくく、毎日のナイトケアを心地よくサポートします。

身生地にはナイロン綿ベア天竺素材を採用し、柔らかさとフィット感を両立。快適さと補整機能を兼ね備えたナイトブラに仕上がっています。

寝ている間もバストケア♡

ブラデリスニューヨークの新作ナイトブラ「DreamyNightBra」は、ズレにくいタイトアンダー設計と特許構造による補整機能で、寝ている間もバストケアをサポートしてくれるアイテム。スレンダー体型や小柄体型の方にもフィットしやすいXSサイズから展開されているのも魅力です。快適な素材と美しいシルエットを両立したナイトブラで、毎日のバストケア習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡