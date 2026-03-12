１日の東京マラソンで、レース前半の主役となったのが橋本龍一（２８）（プレス工業）だった。

２時間２分切りのペースで突っ込み、中盤までトップを独走。終盤は力尽きたものの、果敢な走りで見る者に衝撃を与えた。

第１ペースメーカー（ＰＭ）の外国人選手が１キロ２分５３〜５４秒の設定ペースから遅れる中、唯一設定通りのペースを刻んだ日本人ＰＭに橋本だけがつき、後続をみるみる引き離した。そのＰＭが１０キロで外れ、早々と一人旅になっても、「このまま行っちゃおう」と、攻めの姿勢を貫いた。

中間点は、ハーフマラソンの自己記録より４６秒速い１時間１分２９秒で通過。２７キロ手前で後続に捕まり、最後は２時間１１分２１秒の３９位に沈んだが、「優勝を目指さないとつまらない」と、後悔はみじんもない。

猪突（ちょとつ）猛進のスタイルは、箱根駅伝に４度出走した順大時代から変わらない。全日本大学駅伝で先導バイクが交代のためにコースを外れるのを追いかけた末に歩道を走った逸話を残し、恩師の長門俊介監督は「前しか見えていない」と苦笑する。昨年の大阪マラソンでは、先頭集団にいて他の選手と共に３０キロ過ぎの折り返し地点を通り過ぎるミスがありながら、２時間９分４０秒の自己記録をマークした。

順大の２学年後輩で、今回の東京マラソンを共に走った世界選手権東京大会代表の近藤亮太（三菱重工）は「１０キロ過ぎに１人先頭で折り返すのを見て、笑っちゃって元気が出た。ああいう攻めの走りはワクワクするし、あれだけのチャレンジができる先輩を尊敬する」と刺激を受けていた。

「２時間２分半を出し、オリンピックで優勝を目指せる選手になりたい。まだまだ努力が必要だが、ぶれずに頑張りたい」と橋本。底上げが進む一方、突出した存在が少ない日本男子マラソン界に風穴を開けられるか。（西口大地）