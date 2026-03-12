株式会社東京商工リサーチは2026年度「ベースアップ」に関するアンケート調査を行い、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

賃上げ実施率はコロナ禍の2020年度を底に回復し、5年連続で80％台をキープ

今年2月のアンケートで、2026年度の賃上げについて聞くと、「実施する（見込み）」と回答した企業は83.6％だった。2025年度の賃上げ実施率（確定値）82.0％を1.6ポイント上回り、2022年度から5年連続で80％台での推移が見込まれる。

過去の賃上げ実施率の推移をみると、2018年度の82.2％、2019年度の81.0％と8割以上で推移していた。だが、新型コロナウイルスの感染拡大で2020年度は57.5％まで大きく低下した。以降は回復基調に転じ、2021年度70.4％、2022年度82.5％と持ち直し、2023年度は84.8％と期間中の最高を記録するなど、高水準の賃上げ実施率が定着してきた。

画像：株式会社東京商工リサーチ TSRデータインサイト 2026年3月11日 プレスリリースより引用

【賃上げ内容】賃上げ内容の最多は「定期昇給」、「ベースアップ」は2番目の実施率

賃上げ内容別の実施率推移をみると、2018年度以降は「定期昇給」が一貫して最も割合が高い。2018年度の63.7％からコロナ禍の2020年度には47.8％まで低下したが、経済活動の本格的な再開で人手不足が顕在化した2022年度は66.8％まで上昇、直近も6割強で安定的に推移している。

コロナ禍前の実施率と比較し、変化が目立つのは「ベースアップ」だ。2018年度は35.5％、2019年度も31.0％と3割台で推移していたが、コロナ禍の2020年度は17.4％まで急低下した。

その後、2025年度48.8％、2026年度（見込み）46.8％と、やや低下したが、3割台で推移していたコロナ禍前の水準を大きく上回り、構造的な賃金底上げの動きが広がっていることがうかがえる。

「ベースアップ」と「賞与（一時金）」との差をみると、コロナ禍の2021年度が5.2ポイント差、2022年度は1.9ポイント差で、「賞与（一時金）の増額」の実施率が「ベースアップ」を上回っていた。

しかし、2023年度からは「ベースアップ」の実施率が「賞与（一時金）の増額」に10ポイント以上の差をつけて上回り、2024年度以降も10ポイント以上の差が定着している。

画像：株式会社東京商工リサーチ TSRデータインサイト 2026年3月11日 プレスリリースより引用

【ベースアップ実施率 規模別】コロナ禍以降、実施率の格差広がる

企業規模別のベースアップ実施率の推移をみると、2018年度は大企業36.4％、中小企業35.3％とほぼ同水準だったが、2019年度は大企業が27.1％へ低下し、中小企業（31.7％）との差がやや広がった。

コロナ禍に突入した2020年度は、大企業20.0％、中小企業16.9％まで急落し、いずれも2割前後に落ち込んだ。そして、2021年度に両者ともに21％台、2022年度には大企業35.2％、中小企業34.5％と回復した。

大企業と中小企業で規模による格差が開き始めたのは2023年度以降だ。2023年度は大企業が56.6％と前年度（35.2％）から20ポイント以上実施率を上昇させた。中小企業も46.6％とコロナ禍前を大きく上回り、急上昇したものの、大企業と中小企業間の実施率の格差は10ポイントと大きく開いた。

2024年度には大企業が67.1％と7割近くまで実施率を拡大させたのに対し、中小企業は49.5％と前年度から2.9ポイント増にとどまったことで、規模間格差は17.6ポイント差に広がった。

2025年度以降は大企業、中小企業ともにベースアップ実施率が緩やかに低下しているが、 大企業は60％台、中小企業は40％台と格差が定着 している。

画像：株式会社東京商工リサーチ TSRデータインサイト 2026年3月11日 プレスリリースより引用

【ベースアップ実施率 産業・業種別】ベースアップ実施率トップは運輸業

産業別の推移では、10産業すべてで2026年度のベースアップ実施率（見込み）がコロナ禍前の2019年度を上回った。濃淡はあるが、産業を問わず「ベースアップ」の実施が広がっている。

2026年度の実施率が最も高かった産業は、運輸業（56.7％） で、2024年度以降、3年連続でベースアップ実施率トップを維持している。深刻な人手不足が続く運輸業では、政府の取り組みや荷主側への是正指導の強化で、価格転嫁が徐々に進み、賃上げ原資の確保が進んでいる。

次いで、製造業が50.6％、金融・保険業が50.0％ と続き、3産業で実施率が5割を超えた。建設業（49.4％）もほぼ5割に達しており、業績好調な産業だけでなく、人手不足が深刻な産業でも高水準となっている。

金融・保険業は、コロナ禍以前はベースアップ実施率が最も低い水準で推移していたが、2023年以降実施率が大きく上昇し、50％台に達した。

産業を細分化した業種別（回答分母10以上）で、 ベースアップ実施見込みの構成比が最大だったのは、水運業で72.7％ 。2025年度の春闘でも好業績が続く海運大手のベースアップ率の高さが話題になったが、今年度も引き続きベースアップを実施する意向の企業が多く、賃上げ水準の引き上げ幅に注目したい。

次いで、機械等修理業が71.4％ で続く。製造業やインフラなどの安定稼働を支える機械等修理業では、高度な技術力が求められる一方で、技能者不足が顕在化しており、人材確保競争が激しい。バス・タクシーなどを含む道路旅客運送業も68.7％と高水準 だ。

画像：株式会社東京商工リサーチ TSRデータインサイト 2026年3月11日 プレスリリースより引用

【賃上げ率の推移】2023年度以降は3％以上の賃上げ率が定着

2020年度からアンケートを開始した賃上げ率の推移をみると、コロナ禍の2020年度から2022年度までは、業績の低迷から1～2％台の低い賃上げ率が中心だった。

しかし2023年度になると構造が大きく変化する。「3％台」が27.7％へ急増し、「5％台」も20.2％まで上昇。1～2％台は大きく縮小し、賃上げ率の水準が一段引き上がった。2024年度以降も3～5％台のレンジの合算が6割を超え、賃上げ率3％以上へ構成比のボリュームゾーンが明確にシフトしている。

一方、 2026年度（見込み）では最大レンジが「5％台」から再び「3％台」（32.5％）へ と移っている点に注意が必要である。「5％台」も28.2％と高水準ではあるものの、前年まで中心であった5％台から3％台へ重心がやや下がった構図となっている。 「賃上げ疲れ」 も出始めているようだ。

「6％以上」の構成比をみると、2026年度（見込み）は7.3％で、2025年度の実績値15.0％からおよそ半減 した。見込みの段階であるが、2026年度は賃上げ水準の上昇が落ち着く兆しも見られる。

画像：株式会社東京商工リサーチ TSRデータインサイト 2026年3月11日 プレスリリースより引用

調査概要 出典：東京商工リサーチ TSRデータインサイト

※本調査は、東京商工リサーチが毎年2回インターネット上で実施している「賃上げ」についてのアンケート調査を集計し、分析した。アンケートは、例年冬に見込み調査、夏に確定調査というスケジュールで実施

※「定期昇給」、「ベースアップ」、「賞与（一時金）」、「新卒者の初任給の増額」、「再雇用者の賃金の増額」を賃上げと定義

※本調査は、東京商工リサーチが毎年2回インターネット上で実施している「賃上げ」についてのアンケート調査を集計し、分析した。アンケートは、例年冬に見込み調査、夏に確定調査というスケジュールで実施

※「定期昇給」、「ベースアップ」、「賞与(一時金)」、「新卒者の初任給の増額」、「再雇用者の賃金の増額」を賃上げと定義

※資本金1億円以上を「大企業」、1億円未満(個人企業等を含む)を「中小企業」と定義

■ニュース情報元：株式会社東京商工リサーチ