乃木坂46の元メンバーでタレントの齋藤飛鳥（27）が、俳優との密着2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】齋藤飛鳥と俳優との密着2ショット（複数カット）

これまでもInstagramでプライベートについて発信してきた齋藤。瓶ビールを豪快に飲む姿や、「#さいとうあすかめし」とハッシュタグを付けた手料理の数々も公開してきた。

2025年8月3日の更新では、日本テレビ系バラエティー番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」で共演した俳優の上白石萌歌（26）、シンガーソングライターのこっちのけんと（29）との3ショットを公開し、「優しいおふたりに受け入れてもらえたななんて ずうずうしくも思っているので、これからはもう友だちづらします。またお会いしたいです。ね、萌歌！けんちゃん！」と感謝をつづっていた。

俳優との密着2ショットに反響

2026年3月10日にはストーリーズを更新し、上白石が出演している舞台を観劇したことを明かし、密着2ショットを披露。「うちの萌歌のたくましく美しい姿を見ることができて、ああよかったなあ、ステキだなあと思いますし、とっても素晴らしい時間を過ごさせていただきました。最後までむりせず、楽しめますように！ダチ」とエールを送った。

齋藤の投稿にネット上では、「沸きまくった」「え、？！！ アツすぎる！！」「まじでこの2人の2ショうれしい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）