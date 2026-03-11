この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTuberのばもが自身のYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」で「その車なりの運転、してますか？｜デリカD:5と牽引ドライブ論」と題した動画を公開。トレーラーを牽引しながら、多くのドライバーが陥りがちな“勘違い”を指摘し、「その車なりの運転」を楽しむことの重要性を説いた。



動画は、ばも氏がデリカD:5でキッチンカーのトレーラーを牽引しながら運転する車内から撮影された。最近マイナーチェンジしたデリカD:5の評判に触れつつ、話題はトレーラー牽引時の運転方法へと移る。



普段からキャンピングトレーラーを牽引して長距離を旅するというばも氏は、トレーラー牽引中は特に慎重な運転を心がけていると語る。急加速や急ブレーキを避け、ほぼ制限速度で穏やかに走ることで、重量のあるデリカD:5でも「リッター10kmくらいは行きます」と明かした。



さらに、こうした穏やかな運転は燃費向上だけでなく、渋滞緩和や環境負荷の低減にも繋がるのではないかと持論を展開。続けて、雪道での運転についても言及し、4WDの性能や車重を過信するドライバーに対し「スピード出しすぎじゃね？って思うんすよ、ただ単に」と、真剣な表情で本質的な問題を指摘した。



ばも氏は、軽自動車、ハイブリッド車、そしてデリカD:5と、これまで乗り継いできた車にはそれぞれに適した運転スタイルがあると説明。「その車、その環境に合った走り方で最高のパフォーマンスを発揮することに喜びを感じよう」と語り、速さだけを求めるのではない、車との対話を楽しむような運転の奥深さを伝えた。