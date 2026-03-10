ソフトバンクは、YouTubeを広告なしで視聴できるプラン「YouTube Premium Lite」を20％オフで利用できる「YouTube Premium Lite バリュー特典」の提供を開始した。

「YouTube Premium Lite」は、YouTubeの動画コンテンツを広告なしで楽しめるプラン。今回の特典により、Googleの公式利用料の780円から10％オフの701円で利用できる。

さらに、同日に開始した「YouTube Premium Lite バリュー特典 月額割引キャンペーン」適用で、加入から1年間（初月無料適用時は2カ月目から1年間）はさらに10％割り引かれ、最大20％オフの月額623円で利用可能となる。

対象プランは、ソフトバンクは全プランが対象、ワイモバイルは、スマホプランS／M／L／R（タイプ1）、スマホベーシックプランS／M／L／R（タイプ1）、シンプルS／M／L、シンプル2 S／M／L、シンプル3 S／M／L。

LINEMOは、ミニプラン、スマホプラン、LINEMO ベストプラン、LINEMO ベストプランVが対象となる。

初月無料の特典については、過去にYouTube PremiumやYouTube Premium Lite、YouTube Music Premiumなどの関連サービスを契約したことがないユーザーが対象となる。なお、無料期間中に解約しない場合は、翌月から自動的に有料契約へと更新される。

申し込みは、My SoftBank、My Y!mobile、My Menu内の専用ページから受け付けられる。