【ミラキュラス・ワールド】ついに東京へ！ 3月21日（土）に日本初放送
大人気アニメーションシリーズ『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』の特別エピソード『ミラキュラス・ワールド／東京 ステラフォース』が、 3月21日（土）に日本初放送される。また、この特別エピソードの放送に先がけ、物語の鍵となる『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』シーズン 6 も一挙放送される。
＞＞＞ミラキュラス・ワールドやシーズン6のビジュアルをチェック！（写真4点）
『ミラキュラス・ワールド』は、フランス発の大人気アニメーション『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』の本編シリーズの枠を超えて、世界中で起こる新たなヒーロー・アドベンチャーを描いた特別編シリーズ。本編『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』の世界観はそのままに、別都市や異なる設定でヒーローたちの新たな冒険が楽しめる。
過去には、『ミラキュラス・ワールド／ニューヨーク ユナイテッド・ヒーローズ』、『ミラキュラス・ワールド／上海 レジェンド・オブ・レディドラゴン』、『ミラキュラス・ワールド／パリ シェイディバグ＆クロウノワール』、『ミラキュラス・ワールド／ロンドン 時間の果てに』の4作品があり、今回の『ミラキュラス・ワールド／東京 ステラフォース』は5作目となる。
新たなヒーローチームを救うため、マリネットはカガミとともに東京へ向かう。東京で活動するヒーローたちは、かつてカガミと深い関わりのあった仲間たち。しかし街には突如として巨大な怪獣が出現し、ヒーローたちは応戦するものの、チームワークの乱れから苦戦を強いられてしまう。
レディバグとリュウコは彼らを支えるため戦いに加勢するが、その中のひとり・カズノは自信を失い、仲間と協力することをためらっていた。カガミとカズノの間に過去の確執があると察したマリネットは、ふたりに向き合う機会を作ろうとする。しかし、再び怪獣が姿を現し、事態はさらに緊迫していく。新たな都市、新たな仲間、そして新たな脅威。レディバグたちの物語は、ここからさらに加速する。
そして特別エピソードの放送に先がけ、特別編成『ミラキュラス！ シーズン6 おさらい放送』が3月14日（土）の14：00〜20：00に一挙放送される。
パリを守るヒーローの正体は、ごく普通の高校生・マリネットとアドリアン。クワミの力で「レディバグ」と「シャノワール」へと変身し、アクマから人々を救う使命を背負って戦ってきた。
学校ではただのクラスメイト、ヒーローとしては片想いがすれ違う関係だったふたり。しかし、ついに恋人同士となった直後、彼らを待っていたのは新たな敵と謎、そして新たなミラキュラスの持ち主の登場だった。
ヒーローとしての責任と恋の両立に悩むマリネットは、デートの最中でも使命を果たすため奔走する。さらに、謎めいた少女マヤが「イラストへイター」というヴィランへと変貌したことで、レディバグは危険を顧みず真実へと迫っていく。
愛と秘密、そしてヒーローとしての宿命が交錯するシーズン6。最新シーズンをより深く楽しむための必見エピソードだ。
（C） 2026 MIRACULOUS CORP. ALL RIGHTS RESERVED
（C） 2026 ZAGTOON- METHOD - TOEI ANIMATION.
（C）Disney
