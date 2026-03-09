俳優の谷原章介が９日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、６日の放送で発表したＷＢＣ予想オーダーについて全面謝罪した。

この日は連勝で準々決勝進出を決めたＷＢＣを特集。ＭＣの谷原章介は韓国戦を東京ドームで観戦した。

谷原は６日の放送でスタメンを予想。その中には鈴木誠也、吉田正尚の２人が入っていなかった。その理由について「吉田選手は、鈴木選手もそうなんですけど、怪我があってシーズン離脱している。吉田選手にいたっては、肩の部分が万全じゃないんじゃないか。守備への影響も考えて、今回、敢えて控えにまわってもらった」などと話していた。

果たして、谷原の“妄想オーダー”は大ハズレ。韓国戦を見終えた谷原は、東京ドーム前で番組の取材に応じ「メジャーリーグの大谷、誠也、吉田…。あの瞬間、私の妄想スタメンなんか…申し訳ない」というと脱帽し「すいませんでした！それぐらいすごかった。参ったね」と話していた。

スタジオでも「改めて申し訳ありませんでした」と謝罪し、佐々木恭子アナは「大活躍ですよ？」とツッコミ。谷原は「大活躍。吉田さんいなかったら韓国戦だけじゃなく、次もヤバかった」と話し「韓国戦、３点リードされた。大きなプレッシャーだった。その裏にぼくがスタメン落ちした鈴木誠也選手。あっぱれでした」と完全脱帽していた。