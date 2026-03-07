元雨上がり決死隊の宮迫博之が３日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」を更新した。

この日は、お笑い芸人・ゆってぃをゲストに迎え「【教えて！後輩先生】こんな売れ方もある！？他人の力で芸能界を渡り歩くゆってぃ」と題した動画を公開した。

ゆってぃは、有名人の卒業生を多く輩出している堀越高校の出身だと述懐。有名な同級生には元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏がいたと明かした。

宮迫がビッグネームに興奮し「ええ！松岡くんと同級生なん？」と聞くと、ゆってぃは「同級生です。だから僕、松岡って呼んでますし」と明かした。

ゆってぃは自身の本名を「藤堂雄太」と明かし「（松岡は）本名の『藤堂！』って呼んできますよ。だから『松岡』と『藤堂』」と話した。

芸人になったときは、松岡の粋な計らいで初共演が実現したことを述懐。「僕、一番最初にダウンタウンさんとお仕事させてもらったのが珍しく『ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＨＥＹ！』なんですよ」とフジテレビ系の音楽バラエティー「ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＨＥＹ！ ＭＵＳＩＣ ＣＨＡＭＰ」で松岡と共演したことを回想した。

「ＴＯＫＩＯがゲストのときに、たぶん打ち合わせで『同級生が芸人になったから会いたい！』って松岡が呼んでくれて。初めてダウンタンさんとお仕事させてもらったのが『ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＨＥＹ！』だったんですよ」と説明。

「高校時代は僕が吉川晃司さんのモノマネをするみたいなのが流行ってたんですよ。それを松岡だけがおもしろがって。授業中に『やってきて！校庭に行ってやってきて！』って。一番後ろの席だったんで、こっそり出てって。校庭で松岡１人のために。松岡が笑ってくれてる！と思ったんで」と学生時代の楽しかった思い出を振り返って目を細めていた。