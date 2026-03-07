見取り図・盛山晋太郎が、自身の理想とするパチンコ番組のキャスティングにおいて、タレントの矢口真里へ寄せる並々ならぬ期待を熱弁した。3月6日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」内の企画「2026年 パチンコドラフト会議」にて、盛山が描く「禁断の演出プラン」が明かされた。

【映像】見取り図・盛山がぶっ込んだ矢口真里の“不祥事ネタ”

もし自分が新番組を始めるならという仮定で、ドリームチームを編成する今回のドラフト会議。盛山は「新しい風」をコンセプトに掲げ、1巡目にスクープTVで活躍する寺井一択を指名。2巡目の指名選手として矢口真里を選択した。同じく矢口を指名した岡野陽一との重複指名になったが、抽選の結果、見事に盛山が交渉権を獲得した。

盛山が矢口を熱望した理由は、彼女の圧倒的なパチンコ愛と、バラエティ能力の高さにある。盛山は「本当にもう、まっすぐでピュアなパチンコ愛の持ち主」と評価し、かつてのモーニング娘。時代の話なども含めて「あけすけにズバズバ言う」姿勢を絶賛した。

しかし、話はこれだけでは終わらない。盛山は番組の締めのプランとして、驚愕のアイディアを披露した。「収支がマイナスだったら、矢口さんをクローゼットに押し込む」という、かつての不祥事を逆手に取ったネタをブッ込んだのである。

これにはスタジオも「大バズリ」と爆笑の渦に包まれた。かつて番組の検証企画でも、ビジネスではない本物のパチンコ愛を見せていた矢口。そんな彼女のキャラクターとイジリを組み合わせた盛山の演出案は、まさに業界に「新しい風」を吹き込む、攻撃的な布陣となった。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

