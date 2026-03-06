生後1ヶ月の赤ちゃんとふれあい遊びをしていたら、なぜか犬も参加して…？まるで赤ちゃんがふたりいるような、微笑ましい光景がSNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で114万回再生を突破し、「幸せな気持ちになりました」「ふたりとも可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんと『ふれあい遊び』をする母親→なぜか横で『犬も参加』して…どっちが赤ちゃんかわからない光景】

赤ちゃんとの「ふれあい遊び」に参加した犬

TikTokアカウント「onakaippai111」に投稿されたのは、ママが生後1ヶ月の赤ちゃんと「ふれあい遊び」をしていたら、なぜか横で参加しているワンコの様子。ママは、子供向けのふれあい手遊び歌「パン屋のおじさん」に合わせてスキンシップをしているよう。

横になっている赤ちゃんの隣で、完璧なヘソ天をして寝そべっているワンコ。赤ちゃんは生後1ヶ月、ワンコは14歳と大きすぎる年齢差がありますが、どっちが赤ちゃんなのか分からない状態です…！

遊び中は、なぜか無の表情に…！

赤ちゃんと全く同じように、ママに丸出しのお腹を優しく触れてもらっているワンコ。やる気満々でふれあい遊びに参加しているのかと思ったら、その表情はずっと真顔。

心なしか「付き合ってあげている感」を醸し出しているワンコですが、よく見ると赤ちゃんも無の表情。ふたりの硬めの表情と、楽しげな歌のギャップにじわじわと笑いが込み上げてしまいます。

最後まで貫いた「付き合ってあげてる感」

歌がフィナーレを迎えると、首元をわしゃわしゃするママ。ママは「くぅぅ～」と可愛い声を出していますが、赤ちゃんとワンコは表情を変えることなくママのお顔を見ていたんだとか。

ママも何かを感じてしまったのか、「なんか、付き合ってくれてありがとね」とのこと。終始無の表情だったふたりでしたが、ママの優しさと温かさはちゃんと伝わっているに違いありません。

投稿には「幸せな気持ちになりました」「ふたりとも大して楽しくなさそうなのがまたおもろいｗ」「あら、双子ですか？ｗ」「ワンコ、自分も人間だと思いこんでるかな」「仕事の休憩中に見て幸せになった」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃんとワンコのほっこりとした日常は、TikTokアカウント「onakaippai111」でチェックすることができます。

