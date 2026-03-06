MM型カートリッジ「Nd9」

完実電気は、英Regaブランドの新製品として、MM型カートリッジのリファレンスモデル「Nd9」と、アップグレード交換針「Carbon Pro」を3月6日に発売した。価格は、Nd9が152,900円、Carbon Proが7,700円。

カートリッジ設計およびカンチレバー開発における数十年にわたる専門知識を結集し、「Regaがこれまでに手がけたMM型カートリッジの中で最高のパフォーマンス」を実現したという新モデル。

リファレンスモデルのMC型カートリッジ「Aphelion 2」をベースに開発。ファインライン・スタイラスをボロンカンチレバーに組み合わせ、卓越した追従性と極めて低い質量による超高速な応答性を実現。細部にわたる高精度な再生を可能にした。

ダンパーに代わり、ピボットを採用。ダンパーの経年劣化から生じる音質の劣化を排除した。またネオジウムの中でも最高の磁力を誇るN55を採用。38ミクロンのワイヤーを使い、1,275回巻きコイルを成型。コイルの巻数を減らし、抵抗値を下げることで、優れた高域特性を備えたという。

出力は5～6mVで、針圧は1.75g。カートリッジの自重は6g。高さは16mmで、抵抗は47kohm。

Stylus Carbon Proは、手軽に音質を向上できるアップグレードモデル。標準のRega Carbon MMカートリッジを搭載した「Planar 1」「Planar 2」のユーザーに加えて、他のターンテーブルで「Carbon MM」を使用しているユーザーにも最適という。

標準のCarbon MMに採用されている丸針に代わり、楕円針を採用。ダイナミクスとディテールの表現が飛躍的に向上し、音楽の表情をより豊かに、より鮮明に描く。

カートリッジをトーンアームから取り外す必要はなく、簡単に交換できるのも特徴。針圧は2～3g。