ペンもキーボードも使えてなんでもこなせる「Xiaomi Pad 8シリーズ」

　シャオミ・ジャパンは3月2日、新型タブレット「Xiaomi Pad 8シリーズ」から、「Xiaomi Pad 8 Pro」「Xiaomi Pad 8」を家電量販店などで発売した。

●アクセサリーも充実 マルチタスクもゲームもシームレスに



　同シリーズは、厚さ5.75mm、重量485gのスリムボディに9200mAhの大容量バッテリーを内蔵し、67Wハイパーチャージ（Xiaomi Pad 8は45Wターボチャージ）にも対応したタブレット。

　約11.2インチの3.2K解像度（3200×2136）144Hzディスプレーを採用し、Dolby VisionとDolby Atmosに対応。エンタメ視聴にも適した性能を有している。また、Proには、画面反射率を低減した「Matte Glass Version」も用意している。

　プロセッサーは「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform」、Proに「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」をそれぞれ採用。複雑なマルチタスクや負荷の高いゲームでもシームレスな操作性を実現しながら、「Xiaomi HyperAI」機能により、AI文章作成、AIアート、AI通訳なども活用可能だ。

　アクセサリーには、新設計のペン「Xiaomi Focus Pen Pro」とキーボード「Xiaomi Pad 8／8 Pro Focus Keyboard」「Xiaomi Pad 8／8 Pro Keyboard」、専用カバーの「Xiaomi Pad 8／8 Pro Cover」を用意。Focus Keyboardは、タッチパッド付きのキーボードだ。

●キャンペーンでお得にゲットできる 分割払い手数料無料なども実施



　各製品の市場想定価格は以下の通り。なお、4月6日まではお得なキャンペーンを実施中だ。下取りボーナスキャンペーンや、分割払い最大36回手数料無料といったプランも活用できる。

Xiaomi Pad 8 Pro　8万9980円　

（4月6日までの早割価格は5000円引き、「Xiaomi Focus Pen Pro」をプレゼント、他アクセサリーを1万円引きで追加購入可能）

Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version　11万9800円

（4月6日までの購入で「Xiaomi Focus Pen Pro」＆「Xiaomi Pad 8／8 Pro Cover」をプレゼント）

Xiaomi Pad 8　7万4980円

（4月6日までの早割価格は5000円引き、アクセサリーを1万円引きで追加購入可能）

Xiaomi Focus Pen Pro　1万6980円

Xiaomi Pad 8／8 Pro Focus Keyboard　2万2980円

Xiaomi Pad 8／8 Pro Keyboard　1万3980円

Xiaomi Pad 8／8 Pro Cover　4980円

　このほか、4月6日まで、保証対象外の落下・水漏れなどの物損故障に対し、交換端末を提供する有償サービス「Xiaomi Care」が「1年一括プラン」の料金で「2年一括プラン」に加入できるキャンペーンも行われ、手厚い保証も受けられる。