重量は500g切り ペンもキーボードも使えてなんでもこなせる「Xiaomi Pad 8シリーズ」
シャオミ・ジャパンは3月2日、新型タブレット「Xiaomi Pad 8シリーズ」から、「Xiaomi Pad 8 Pro」「Xiaomi Pad 8」を家電量販店などで発売した。
同シリーズは、厚さ5.75mm、重量485gのスリムボディに9200mAhの大容量バッテリーを内蔵し、67Wハイパーチャージ（Xiaomi Pad 8は45Wターボチャージ）にも対応したタブレット。
約11.2インチの3.2K解像度（3200×2136）144Hzディスプレーを採用し、Dolby VisionとDolby Atmosに対応。エンタメ視聴にも適した性能を有している。また、Proには、画面反射率を低減した「Matte Glass Version」も用意している。
プロセッサーは「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform」、Proに「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」をそれぞれ採用。複雑なマルチタスクや負荷の高いゲームでもシームレスな操作性を実現しながら、「Xiaomi HyperAI」機能により、AI文章作成、AIアート、AI通訳なども活用可能だ。
アクセサリーには、新設計のペン「Xiaomi Focus Pen Pro」とキーボード「Xiaomi Pad 8／8 Pro Focus Keyboard」「Xiaomi Pad 8／8 Pro Keyboard」、専用カバーの「Xiaomi Pad 8／8 Pro Cover」を用意。Focus Keyboardは、タッチパッド付きのキーボードだ。
各製品の市場想定価格は以下の通り。なお、4月6日まではお得なキャンペーンを実施中だ。下取りボーナスキャンペーンや、分割払い最大36回手数料無料といったプランも活用できる。
Xiaomi Pad 8 Pro 8万9980円
（4月6日までの早割価格は5000円引き、「Xiaomi Focus Pen Pro」をプレゼント、他アクセサリーを1万円引きで追加購入可能）
Xiaomi Pad 8 Pro Matte Glass Version 11万9800円
（4月6日までの購入で「Xiaomi Focus Pen Pro」＆「Xiaomi Pad 8／8 Pro Cover」をプレゼント）
Xiaomi Pad 8 7万4980円
（4月6日までの早割価格は5000円引き、アクセサリーを1万円引きで追加購入可能）
Xiaomi Focus Pen Pro 1万6980円
Xiaomi Pad 8／8 Pro Focus Keyboard 2万2980円
Xiaomi Pad 8／8 Pro Keyboard 1万3980円
Xiaomi Pad 8／8 Pro Cover 4980円
このほか、4月6日まで、保証対象外の落下・水漏れなどの物損故障に対し、交換端末を提供する有償サービス「Xiaomi Care」が「1年一括プラン」の料金で「2年一括プラン」に加入できるキャンペーンも行われ、手厚い保証も受けられる。
