都道府県「幸福度」ランキング2026！2位佐賀県、1位は？

毎年3月20日の国際幸福デーにあわせて「世界幸福度ランキング」が発表される。2025年の同ランキングでは、日本は147カ国中55位と、前年の51位から順位を落とし、低迷が続いている。

では、日本国内における幸福度はどうだろうか。ブランド総合研究所は、都道府県ごとに住民の幸福度、生活満足度、愛着度、定住意欲度などを数値化する調査『第7回幸福度調査2026』（※）を実施した。

今回は、各都道府県の住民へのアンケートでわかった「都道府県『幸福度』ランキング2026」を紹介する。

※調査を行ったのはブランド総合研究所。アンケートは2025年11月14日から11月26日にかけてインターネットで調査を実施。各都道府県の住民それぞれ約300人ずつ回収し、調査時点で移転などの理由によりその地域に住居していない人を除く計1万4115人の有効回答を得た。なお同調査は、2019年の開始から前年までは、『地域版SDGs調査』または『地域の持続性調査』との名称で実施していた。調査年は2025年だが、公開年は2026年により『第7回幸福度調査2026』としている。

幸福度は、「あなたは幸せですか」という設問に対し、「とても幸せ」「少し幸せ」「どちらでもない」「あまり幸せではない」「全く幸せではない」の5段階で評価してもらい、それぞれ100点、75点、50点、25点、0点として加重平均した数値だ。

今回は、幸福度の47都道府県平均は、前回の65.9点から59.2点へと6.7ポイントも低下。そんな中、ランキング上位を獲得したのはどの都道府県か。トップ10は次の通りだ。

