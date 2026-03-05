【コウペンちゃん】4月5日より毎週日曜あさ8時にお引越し！
TVアニメ『コウペンちゃん』が2026年4月5日（日）より、毎週日曜あさ8時00分（はなまるまる）から放送にお引越し。さらにテレビ朝日系全国24局ネットにて放送することが決定した。
＞＞＞お引越しキービジュアルや1周年グッズやノベルティをチェック！（写真9点）
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
そんなコウペンちゃんのアニメが、より多くの方にお届けできるテレビ朝日系全国24局ネット放送に拡大。さらに毎週日曜あさ8時00分（はなまるまる）へのお引越しに伴い、お引越しロゴ＆ビジュアルが公開された。お子さまから大人まで、家族みんなで楽しめるハートフルな物語を、ぜひ新しい放送時間でもお楽しみを。
また、TVアニメ2年目の映像を先取りしたアニメ第3弾PVも到着。これからも ”あなたの毎日をそっと肯定する” 物語をお届けされる。引き続き、TVアニメ『コウペンちゃん』に注目だ。
そして、TVアニメ2年目の放送開始を記念して、TVアニメ公式Xで『コウペンちゃん』はなまるモーニングラジオ企画がスタートする事が決定した。
はなまるモーニングラジオ企画とは、皆さまからコウペンちゃんに相談したい事や質問してみたい事、コウペンちゃんとの思い出、コウペンちゃんに言ってほしい事などを募集して、コウペンちゃんが、皆さまからのお便りに一問一答でお答えするアニメ公式Xスペシャルボイス企画。本企画公開タイミングは後日、アニメ公式X、アニメ公式HP等で改めてご案内されるので、お見逃しなく。
さらに、TVアニメ『コウペンちゃん』は、2025年4月の放送開始から、まもなく1周年を迎える。2年目突入のその前に、1年間一緒に過ごしてくれた ”きみ” とお祝いしたい……、そんな思いから、《2026年3月20日（金・祝）〜4月19日（日）》を「1周年記念展開」と位置づけ、さまざまな企画をお届けする。
まずはアニメ放送1周年記念ロゴが完成。おめかししたコウペンちゃんが、邪エナガさんと一緒にニッコリポーズを決める、素敵なロゴができあがった。お祝いムードたっぷりのロゴは、さまざまな記念展開に登場する。
その1周年記念ロゴをデザインした、テレビ朝日限定グッズの発売も決定。アニバーサリーにぴったりな「ピンズ」をはじめ、「缶マグネット」「アクリルスタンド」が登場。さらに、コウペンちゃんと過ごした春夏秋冬の思い出を振り返る「プリントアイシングクッキー」が完成。
テレビ朝日限定グッズは、テレビ朝日の公式グッズショップ・「テレアサショップ」各店舗（六本木店・東京駅店・ONLINE）にて、3月20日（金・祝）10時から販売予定。さらに、テレアサショップ六本木店または東京駅店で、コウペンちゃん関連商品をお買い物をした方には、税込2500円ごとに1枚、購入特典【場面写真ミニブロマイド（ランダム全7種）】がプレゼントされる。先着終了しますので、ぜひお早目にご来店を。
（C）るるてあ/TV アニメ『コウペンちゃん』製作委員会
