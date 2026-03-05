ペットカメラを覗いてみると…。幸せすぎる「お昼寝タイム」が反響を呼んでいます。話題の投稿は104万回以上表示され、9万8000件を超える「いいね」を獲得しています。

【写真：仕事の休憩中に『ペットカメラ』を覗いてみた結果…あまりにもラッキーな『まさかの光景』】

休憩中にカメラを覗くと…？

Xアカウント「m」に投稿されたのは、ペットカメラに映った幸せな一コマです。

投稿者さんが仕事の休憩中にペットカメラで猫ちゃんたちの様子を確認したのだそう。すると、カメラのすぐ前にいたのはもずくちゃんでした。

とても幸せな寝顔をしていたそうです。そして、少し離れたソファーの上には、同居猫のまろちゃんのお昼寝する姿もあったといいます。

画面いっぱいに映し出されたもずくちゃんの寝顔は、まさに「安心しきっている」という言葉がぴったり。

少し離れた場所でくつろぐまろちゃんとの絶妙な距離感からも、おうちの中の穏やかな時間が伝わってくるようです。仕事の疲れも一瞬で吹き飛んでしまうような、幸せなお昼寝タイムのお裾分けでした。

幸せのお裾分けに「癒やされる」の声が続出！

猫ちゃんの可愛い寝顔を見たXユーザーたちからは「幸せそうな寝顔を見てるだけで、こっちまで口角が上がっちゃいます」「ホント癒されます」といった声が寄せられていました。

Xアカウント「m」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「m」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。