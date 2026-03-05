12月25日に全国公開される岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に仲里依紗と土屋太鳳が出演することが決定した。

1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SUKIYAKI」。いまだ世界中で愛され続ける「上を向いて歩こう」だ。そんな「上を向いて歩こう」を生み出した“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九による「SUKIYAKI」の誕生秘話を、事実に基づいたフィクションでとして映画化する。

本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大を演じるのは岡田。若くして「天才ジャズピアニスト」と謳われ、後に「明日があるさ」「こんにちは赤ちゃん」「遠くへ行きたい」「世界の国からこんにちは」、さらには国民的番組「笑点」のテーマソングまで、日本の音楽史に輝く楽曲を次々と生み出した音楽界の巨星に魂を吹き込む。そして、『ヘヴンズ ストーリー』でベルリン国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞した瀬々敬久が監督を務める。

八大の相棒となる作詞家・永六輔役を松坂桃李、歌手・坂本九役を仲野太賀が務め、岡田、松坂、仲野が昭和の伝説のトリオ「689トリオ」に。また、中村八大の妻・中村順子役を清野菜名が務める。

作詞家・永六輔の妻・永昌子を演じるのは仲。松坂との夫婦役は、Netflixシリーズ『離婚しようよ』（2023年）に続く2作目となる。本作では、表現者として葛藤する夫を一番近くで鼓舞し、その孤独ごと包み込むパートナーとしての姿を体現する。仲は自身の役柄について、「昌子さんは、永六輔さんから生涯を通して手紙を書き続けられるほど愛された、本当に魅力的な女性です」とコメントした。

そして、歌手・坂本九の妻であり、自身も第一線で活躍する女優・柏木由紀子を土屋が演じる。多忙を極める夫・坂本の心に静かに寄り添い、共に時代を駆け抜けた一途な姿を繊細かつ、感情豊かに描き出す。土屋は自身の役柄について、「柏木由紀子さんの存在は本当に大きく、身の引き締まる思いで演じました」とコメントした。

また、柏木由紀子本人からもコメントが寄せられた。

コメント仲里依紗（永昌子役）

永昌子役を演じさせていただきました。 昌子さんは、永六輔さんから生涯を通して手紙を書き続けられるほど愛された、 本当に魅力的な女性です。その魅力がどうすれば皆さんに伝わるか、私なりに一生懸命に向き合いながら演じました。撮影現場では、一つ一つのシーンを噛み締めながらお芝居をすることができ、とても濃密で楽しい経験をさせていただきました。「上を向いて歩こう」という楽曲は、躓いた時にただ慰めてくれるだけでなく、背中をグッと押して、顔を上げさせてくれるような力強さがあると感じています。日々の中で辛いことがあっても、この作品を見た皆さんの心がふっと持ち上がるような、背中を押してもらえる作品になっていますので、ぜひ多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。

土屋太鳳（柏木由紀子役）

柏木由紀子さんの存在は本当に大きく、身の引き締まる思いで演じました。緊張しましたけれど、由紀子さんのブログを拝読してユーモア溢れる言葉に元気をいただきながら、この温かいお人柄こそが坂本九さんのパワーの源であり、ご夫婦の絆を深める大切な鍵だったのだと感じています。「上を向いて歩こう」は、いつ覚えたか分からないほど子どもの頃から心に存在し、すぐ口ずさめるほど馴染みのある曲ですが、私の母は辛い時、この歌を必ず歌って乗り越えてきたそうです。同じような思い出を持つ方々は、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。この歌のパワーは撮影現場にも溢れていて、家族のような温かい空気に満ちていました。九さん役の仲野太賀くんとは久しぶりの共演でしたが、10代の頃からお互いを知る安心感は、ご夫婦の関係性を演じる上で大きな支えになっています。心の芯から温まる、柔らかくて力強い作品です。ぜひ楽しみに待っていてください。

柏木由紀子

素敵な女優さんである土屋太鳳さんに演じていただけることを、大変光栄に存じます。ご自身もご家族を持たれた太鳳さんなら、きっと家族への愛情を深く理解し、演じてくださると思います。また、名曲「上を向いて歩こう」誕生から65 年という節目に、この物語が映画になることを心から嬉しく思います。 今になると主人がいた頃、いつでも聞けると思って詳しく尋ねなかった当時の話を「もっと聞いておけばよかった」という寂しさもありますが、この映画を通じて、若い世代の方々に当時の想いが伝わることを、坂本九も689のみなさんも喜んでくださるのではないかな、と思います。

公開情報『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』12月25日（金）公開出演：岡田准一、松坂桃李、仲野太賀、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳監督：瀬々敬久脚本：港岳彦音楽監督・音楽：岩崎太整音楽：林正樹配給：東宝©「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」製作委員会公式サイト：https://sukiyaki.toho-movie.jp/公式X（旧Twitter）：https://x.com/sukiyaki__movie公式Instagram：https://www.instagram.com/sukiyaki__movie 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sukiyaki__movie（文＝リアルサウンド編集部）