【スシロー×パペットスンスン コラボキャンペーン「みんなでスシロー！」】 3月4日～ 開催

あきんどスシローは、CHOCOLATE Inc.のキャラクター・パペットスンスンとのコラボキャンペーン「みんなでスシロー！」を全国のスシロー店舗にて本日3月4日より開始する。

SNSの総フォロワー数は300万人超え（2026年2月時点）の人気キャラクター「パペットスンスン」とスシローのコラボ第2弾がスタート。今回のコラボでは、限定ピック、クリアカード、ステッカー付きのおすしやスイーツが販売されるほか、前回とは違う種類の限定指人形マスコット付きのドリンクなどが用意される。

コラボ開始に先駆け、メディア向けの試食会が実施されたので、本稿ではメニューや景品などを撮り下ろしで紹介していく。

□スシロー×パペットスンスン コラボキャンペーン「みんなでスシロー！」の予告ページ

コラボ限定クリアピック付き商品

パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き サーモンアボカド

価格：250円～

販売期間：3月4日～ コラボ限定クリアピックの手配総数43.2万枚分が完売次第終了

サーモンを使った定番の創作すしにコラボ限定ピックがついてくる。鮮度・色味にこだわったサーモンにフレッシュアボカドとオニオンスライス、まろやかなマヨソースの絶妙な組み合わせが特徴となっている。

コラボ限定クリアピックは全5種。ランダム提供となり、デザインは選ぶことができない。

【パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き サーモンアボカド】

パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り

価格：250円～

販売期間：3月4日～ コラボ限定クリアピックの手配総数46.8万枚分が完売次第終了

えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙りにコラボ限定ピックが付いてくる。えびと帆立にチーズとバジルマヨソースをトッピングして炙った創作すしは、チーズとバジルの香りが食欲をそそる仕上がりに。マヨのコクが食べたときの満足感を演出してくれる。

コラボ限定クリアピックは全5種。ランダム提供となり、デザインは選ぶことができない。

【パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り】

【パペットスンスンコラボ限定クリアピック】

対象商品の注文でスンスンたちがデザインされたクリアピックが付いてくる

クリアピックは全部で5種

コラボ限定クリアカード付き商品

パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪7貫盛り

価格：1,220円～

販売期間：3月4日～ コラボ限定クリアカードの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

脂の甘みが特長の天然インド鮪の部位と仕立てを変えた7貫を食べ比べに、コラボ限定クリアカードがついてくる。全7貫で天然インド鮪の各部位の美味しさをまるごと堪能できる一皿となっている。

コラボ限定クリアカードは全3種。ランダム提供となり、デザインは選ぶことができない。

【パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪7貫盛り】

クリアカードはブラインドパッケージで提供される

クリアカードは全部で3種

いずれのカードもスンスンらしいポップなフレームがデザインされている

コラボ限定ステッカー付き商品

パペットスンスンコラボ限定ステッカー付き ふわふわ苺クリームのガトーショコラ

価格：350円～

販売期間：3月4日～ コラボ限定ステッカーの手配総数46.8万枚分が完売次第終了

2層になった見た目もかわいいケーキがコラボ限定ステッカー付きで登場。ふわふわなクリームとガトーショコラの2層になっており、濃厚なガトーショコラと苺クリームの甘み、酸味がちょうど良いバランスで楽しめる。

コラボ限定ステッカーは全5種。ランダム提供となり、デザインは選ぶことができない。

【パペットスンスンコラボ限定ステッカー付き ふわふわ苺クリームのガトーショコラ】

ステッカーはブラインドパッケージで提供される

ステッカーは全部で5種

スンスンたちがおすしを楽しむ様子がデザインされた、コラボならではのステッカーとなっている

裏にはスシロー5%OFFクーポンが付いているのでお見逃しなく。クーポンの利用期間は4月1日から4月30日まで。期間中であれば何度でも利用可能だ

コラボ限定指人形マスコット付き商品

パペットスンスンコラボ限定指人形マスコット付き ソフトドリンク

価格：1,300円～

販売期間：3月4日～ コラボ限定指人形マスコットの手配総数29.7万個分が完売次第終了

コラボ期間中、コラボ限定指人形マスコットがもらえるソフトドリンクが販売される。指人形マスコットは全3種がラインナップ。ふわもこ仕様で、寿司ネタを抱えたスンスンがかわいい、スシローとのコラボならではのグッズに仕上がっている。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ（一部店舗では対象ドリンクが異なる）となる。

【パペットスンスンコラボ限定指人形マスコット付き ソフトドリンク】

指人形マスコットはブラインドパッケージで提供される

指人形マスコットは全部で3種

寿司ネタを抱えたスンスンが超かわいい！

指にはめてみるとこんな感じ

ストラップ紐が付いているのでカバンなどに付けて一緒にお出かけも楽しめる

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee